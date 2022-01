Viviamo in un’epoca in cui, per ogni prodotto vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Tante infatti le produzioni piccole e grandi tra cui poter optare.

Talvolta utili potrebbero tornare le indagini di mercato, dove squadre di esperti mirano a individuare i prodotti migliori di determinate categorie.

Tra le diverse analisi, per quanto concerne il settore alimentare, spiccano quelle del prestigioso Gambero Rosso. Lo stesso in tempi recenti avrebbe individuato anche il migliore vino per rapporto qualità prezzo.

Con l’inizio del nuovo anno ha rivolto la propria attenzione verso lo yogurt, un alimento largamente consumato. Diffuso sia in diverse ricette che tra gli spuntini per spezzare l’appetito in modo sano.

I migliori yogurt in commercio nel 2022 al supermercato e dagli artigiani sarebbero questi secondo una nota indagine

La degustazione ha coinvolto produzioni del Nord Italia così come del Sud. Il Gambero Rosso ha assaggiato al buio ben 40 yogurt bianchi di latte vaccino per individuarne i migliori. Ha coinvolto sia prodotti artigianali reperibili nelle botteghe od online sia quelli della grande distribuzione.

Ha effettuato un’analisi organolettica dei prodotti in gara, con attenzione al colore, sapore e alla consistenza.

A essere eletti come migliori ben 28 yogurt diversi. Molti biologici o prodotti con latte nobile, nonché con una particolare cura verso l’allevamento dei propri bovini, circa nutrizione e pascolo.

I 28 yogurt

I migliori yogurt in commercio nel 2022 al supermercato e dagli artigiani sarebbero questi, secondo una nota indagine. Si tratterebbe dei seguenti:

Yogurt di latte nobile di Taverna Centomani, Potenza; Per rapporto qualità-prezzo, Yogurt di Fattoria Giambrone, Cammarata (AG); Per rapporto qualità prezzo, Yogurt artigianale cremoso di Podere Cittadella, Villanova sull’Arda (PC); Yogurt di latte nobile di Associazione Latte Nobile dell’Appenino Campano (LA.N.A.C.), Castelpagano (BN); Yogurt bio di Fattoria Zoff, Cormons (GO); Yogurt biologico di Le Bio Bontà di Varese Ligure, Moretta (CN); Yogurt di fattoria biologico di Casale Nibbi, Amatrice (RI); Alpiyò Valtellina di Latteria Sociale di Chiuro, Chiuro (SO); Yogurt di latte nobile di Bartolomucci, Picinisco (FRO); Yogurt Colato di Caseificio di Val d’Aveto, Rezzoaglio (GE); Yogur di Gocce di memoria, Chiuro (SO); Yogurt di Fusero, Savigliano (CN); Yogurt Biologico di Fattoria Scaldasole, Monguzzo (CO); Yogurt bio latte fieno di Latteria Vipiteno, Vipiteno (BZ): Yogurt biologico (da latte fieno STG) di Vivi Verde Coop, Casalecchio di Reni (BO); Yogurt Cremoso di Casati, Olgiate Molgora (LC); Yogurt biologico di Cascine Orsine,Bereguardo (PV); Yogurt di Fattoria Faraoni, Sutri (VT); Yogurt proibitivo di Fattoria Savoia, Roccabascerana (AV); Delizia di Yogurt bianco di Angolo di Paradiso, Amendola (FM); Yogurt biologico (da latte fieno STG) di Biomu I Tesori della Terra, Cervasca (CN); Yogo natura tutto bio di Fattoria Antica Rendena, Giustino (TN); Yogurt compatto da latte nobile di Fattoria La Frisona, Segni (RM); Yogurt Bio d Fattoria Lucciano,Civita Castellana (VT); Yogurt di La Mascionara, Campotosto (AQ); Yogurt di latte fieno di Lüch da Pcëi, Badia Atzei (BZ); Yogurtello di Podere Cittadella, Villanova sull’Arda (PC); Yogurt bio di Poggio di Camporbiano,Gambassi Terme (FI);

