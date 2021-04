L’antico rito del tè proviene da una cultura lontana dall’Occidente. In Giappone esso è ancora oggi considerato un rituale sacro, che connette con la parte spirituale di chi ne prende parte.

Abbiamo imparato, con gli anni, ad apprezzare il tè fino a fare nostra questa pratica.

Molte sono le persone che, in ogni stagione, non rinunciano al momento del tè o alla propria tisana preferita. Eppure, ancora è difficile che si conoscano i metodi corretti di conservazione, preparazione e consumo di questa bevanda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I puristi non amano le bustine, facili da trovare nei supermercati, ma scelgono di acquistare tè e tisane sfuse. Una volta portate a casa, però, la conservazione è l’errore più grande che si possa fare. Infatti, è così che abbiamo sempre sbagliato a conservare té e tisane guastandone l’aroma.

Il contenitore perfetto

Quando si trova il luogo perfetto per custodire i preziosi tè che acquistiamo, questi potranno durare fino a 2 anni mantenendo aroma, nutrienti e proprietà intatte. Addirittura esistono tè invecchiati che, se ben conservati, si mantengono e invecchiano per anni e anni.

Per prima cosa parliamo del contenitore. Quando si acquistano tè e tisane sfusa, solitamente esse sono vendute in piccoli sacchetti di carta. Una volta arrivati a casa bisognerà trovare un contenitore migliore. La plastica, di qualsiasi tipo, è assolutamente da evitare poiché lascia filtrare luce, umidità e fa perdere l’aroma. Anche il vetro ha le medesime conseguenze.

Il materiale migliore è, dunque, l’alluminio o latta o l’acciaio. I contenitori (barattoli, scatole, clessidre) devono comunque essere dotati di chiusura ermetica o di un tappo avvitabile. Esistono anche delle piccole scatole in legno dove sarebbe meglio riporre i tè e tisane che si consumano con più frequenza.

Abbiamo sempre sbagliato a conservare té e tisane guastandone l’aroma

L’errore che abbiamo sempre compiuto nel conservare i preziosi tè, è non valutare il luogo dove si ripongono i contenitori. Luce e umidità sono i peggiori nemici di queste preparati di fiori ed erbe. Questi due agenti atmosferici sono la causa della perdita di fragranza, aroma, profumo e nutrienti di tisane e tè.

La dispensa buia è un luogo perfetto, tranne che non sia posta vicino al forno o ai fornelli. Anche luoghi molto freddi non vanno bene. Quindi niente mensole alla corrente di finestre o passaggi d’aria. È fondamentale che la luce e l’aria non entrino nei contenitori chiusi del tè.

Cerchiamo, pertanto, un luogo buio e soprattutto asciutto e i nostri tè saranno preservati in tutte le loro proprietà organolettiche.

Approfondimento

Come conservare le verdure in ogni stagione evitando di rovinarle