L’offerta che fa impazzire i risparmiatori: il 3% per 12 mesi. Ma attenzione al trucco

Se volessi far fruttare i tuoi risparmi con un rendimento del 3%, potresti essere tentato dalle offerte di conto arancio di ING e libretto Supersmart Premium di Poste Italiane. Ma una delle due offerte rende molto più dell’altra.

La banca ING Direct e Poste Italiane in questi giorni si stanno sfidando a colpi di spot pubblicitari in televisione. Entrambe hanno l’obiettivo di accaparrarsi la liquidità degli italiani ferma sui conti correnti bancari. Le pubblicità promuovono due prodotti, conto Arancio e libretto Supersmart, entrambi con un rendimento del 3% annuo. Ma le proposte non sono uguali, una fa guadagnare molto più dell’altra. Scopriamo quali sono le differenze e quale dei due prodotti ha un rendimento maggiore.

L’offerta che fa impazzire del conto Arancio di ING al 3% per 12 mesi

Il conto Arancio di ING è un conto di deposito che consente di ottenere un tasso di interesse sui soldi che vengono versati. Si tratta di un conto online, che si appoggia al conto corrente e che puoi aprire e gestire direttamente dal web o dall’app di ING. Il vantaggio di questo conto deposito è che non ha nessun costo di apertura, gestione, trasferimento o chiusura e non prevede nessun vincolo di durata o importo.

Puoi quindi mettere e togliere i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati. Inoltre, se apri il conto deposito conto Arancio entro il 5 agosto 2023, puoi beneficiare di un’offerta speciale. Puoi ottenere il 3% annuo lordo per 12 mesi per versamenti fino a 100.000 euro.

Libretto postale Supersmart Premium 300: il 3% per 300 giorni con vincolo

Supersmart Premium 300 si attiva su somme versate sul libretto postale Smart. L’offerta prevede un rendimento del 3% lordo annuo sulle somme versate. Questa offerta richiede di immobilizzare i propri soldi per una durata prestabilita.

Nel caso dell’offerta Supersmart Premium il vincolo è di 300 giorni. Per aderire all’offerta occorre attivare o essere già titolare di un libretto postale. Il libretto Smart è un classico libretto postale che ha la finalità di gestire i risparmi e che può essere gestito anche online o via app.

Conto deposito o libretto postale: quali sono i rendimenti reali?

Apparentemente i due prodotti offrono rendimenti identici, ma non è così. Se facciamo una simulazione per un versamento di 100.000 euro scopriamo una realtà ben diversa. Versando 100.000 euro sul conto Arancio alla fine dei 12 mesi si incasseranno 2.025 euro.

Versando lo stesso importo sul libretto Smart sfruttando l’offerta Supersmart, si incasseranno 1.823 euro, come riportato dal sito delle Poste Italiane. La differenza sta nella reale durata delle due offerte e nei costi legati ai due prodotti. L’offerta di ING Direct è di 365 giorni, mentre quella di Poste è di 300 giorni, quindi gli interessi vengono calcolati su questa durata.

Alternative a questi due prodotti

I titoli di Stato con durata di 12 mesi possono essere una soluzione alternativa e competere con l’offerta che fa impazzire tutti i risparmiatori. Per esempio si potrebbe puntare su un Buono Ordinario del Tesoro (BOT) con una durata di 12 mesi. Oppure si potrebbe puntare sui BTP, Buoni del Tesoro Poliennali, con durata residua di circa un anno.