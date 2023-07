Gambe gonfie e pesanti? Dì addio alla ritenzione idrica con la gustosa ricetta drenante di Benedetta Parodi

È estate ed è tempo di scoprire le gambe. Shorts, gonne e abiti corti ci accompagneranno per i prossimi mesi. Tuttavia, molte donne si sentono a disagio per colpa della ritenzione idrica. Se senti le gambe doloranti questa potrebbe essere la causa. Come molto spesso accade, un aiuto arriva direttamente dall’alimentazione e la soluzione ce la svela Benedetta Parodi.

La ritenzione idrica è un problema che colpisce circa il 30% della popolazione italiana. Questo disturbo è spesso sottovalutato e a volte scambiato per cellulite. In realtà, la ritenzione idrica è la tendenza a trattenere i liquidi nell’organismo. Se i fluidi non sono correttamente rimossi, questi si accumulano negli spazi interstiziali tra le cellule. Questo causa, dunque, gonfiore all’addome ma soprattutto agli arti inferiori. Questo fenomeno tende ad acuirsi maggiormente in estate, quando le temperature si alzano e la vasodilatazione aumenta. Per risolvere questo comunissimo problema possiamo ricorrere all’alimentazione, che molto spesso ci aiuta a risolvere alcuni problemi e disturbi. Vuoi saperne di più? Se continuerai a leggere ti sveliamo la ricetta consigliata dalla conduttrice Benedetta Parodi: è deliziosa e davvero facile da preparare.

Gambe gonfie e pesanti? Questo piatto conquisterà tutti perché buono e veloce da fare

Oggi prepareremo una vellutata di verdure, ricca di ingredienti utili a drenare i liquidi. Con pochissimi ingredienti preparerai una ricetta gustosa e sana che aiuta a contrastare la ritenzione idrica. Ti servono: un peperone, una cipolla, un porro, mezza verza, un pomodoro, un gambo di sedano e un finocchio. Useremo anche della feta, 2 fette di pane di segale, una manciata di mandorle, un pizzico di sale grosso, olio extravergine d’oliva e origano. Sbuccia la cipolla, pulisci il porro e togli picciolo e filamenti del peperone. Taglia tutto a pezzetti e mettili in un tegame. Taglia la verza a listarelle, il pomodoro a pezzetti, il sedano e infine il finocchio. Copri tutte le verdure con l’acqua e salale con il sale grosso (senza esagerare). Fai cuocere le verdure con il tegame coperto per almeno 30 minuti.

Tosta 2 fette di pane di segale in padella in modo che rimangano croccanti e perfette da inzuppare. Taglia la feta, sbriciolala con le mani e tienila da parte. Tosta anche le mandorle e tagliale a pezzetti: a questo punto la vellutata sarà quasi pronta.

Come servire questa speciale vellutata e perché funziona contro la ritenzione idrica

Quando le verdure sono cotte, con un mestolo togli quanta più acqua di cottura possibile in modo che risulti super densa. Con un frullatore ad immersione riduci le verdure in crema. Servi la vellutata e decorala con le mandorle tostate, la feta sbriciolata, un filo d’olio e una spolverata d’origano. Mangiala accompagnata da due fette di pane di segale tostate.

Questa zuppa funziona perché è un mix di verdure ad alto potere drenante, in particolare il sedano e il finocchio. Anche la verza, ricchissima d’acqua, e la cipolla sono ottimi diuretici naturali.

Altri 3 consigli per ridurre al minimo la ritenzione idrica

Gambe gonfie e pesanti? Abbandona alcune cattive abitudini come il fumo, l’alcol e i cibi troppo salati. Indossa abiti comodi e tacchi bassi e la notte dormi con un cuscino sotto i piedi: le gambe saranno meno stanche!

Infine, cerca di dedicare almeno 20 minuti al giorno alla camminata, al nuoto oppure alla bicicletta: vedrai subito i risultati.