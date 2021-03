Per chi possiede un orto o un giardino l’arrivo della primavera ha un duplice significato: da un lato sarà il periodo di fioritura e maggior soddisfazione ricavata dalla terra; d’altro canto segna anche la stagione del ritorno degli insetti e dei parassiti. Esistono però alcune tecniche che ci permetteranno di difenderci. Vediamo allora in questo articolo lo strepitoso rimedio naturale che ci aiuterà a difendere l’orto da parassiti e insetti.

Piantare l’aglio come protezione

Coltivare l’aglio non serve soltanto a ottenere questo incredibile ingrediente in cucina, ma anche a difendere le nostre piante nell’orto. Infatti, piantarlo vicino a roseti, carote, porri e cipolle aiuta a tenere lontani fastidiosi parassiti come tarli, afidi e mosche. Allo stesso modo piantare questa pianta eccezionale assieme al pomodoro aiuta a tenere lontani quei ragnetti rossi che altro non sono che acari. Infine posizionare un anello di aglio tutt’intorno ad un albero di pesco darà risultati eccezionali contro svariati parassiti.

Estratti come pesticidi

L’aglio poi non è utile soltanto piantato nell’orto, ma anche nella realizzazione di veri e propri pesticidi naturali. Le ricette per preparare questi estratti sono tante e variegate ma generalmente le accomuna la presenza del peperoncino. Ad esempio, basterà prendere una cipolla piccola, un peperoncino, quattro spicchi d’aglio schiacciati a purea e lasciarli in infusione per due ore in un litro d’acqua.

Una volta trascorso questo lasso di tempo dovremmo poi filtrare e mescolare il composto con un cucchiaio di olio vegetale. Ecco quindi che avremo ottenuto un portentoso pesticida che dovremo spruzzare direttamente sulle foglie delle nostre piante.

Era quindi questo lo strepitoso rimedio naturale che ci aiuterà a difendere l’orto da parassiti e insetti.

