Tutti apprezzano un bel giardino casalingo. Non solo è un passatempo sano e produttivo che rende la nostra casa più bella e vivibile ma, se integrato con un orto, può anche diventare un’ottima fonte di risparmio. Purtroppo però non tutti possono permettersi di averne uno. Per chi vive in appartamento il massimo che a cui può aspirare è un piccolo angolo verde sul balcone. Esiste però un metodo capace di recuperare lo spazio necessario per un rigoglioso giardino in balcone grazie a un piccolo trucco ecologico. In questo articolo quindi vedremo assieme come riciclare questo oggetto comune per avere un giardino casalingo originale e innovativo.

Uno spreco evitabile

Non tutti ci fanno caso, ma il consumo di bottiglie di plastica annuale è davvero altissimo. La domanda che viene allora spontanea è: non è forse uno spreco buttare tutte queste bottiglie di plastica? Indubbiamente si tratta di uno spreco. Riutilizzare queste bottiglie infatti permette un vero e proprio risparmio su altri oggetti della casa. Ad esempio si potrebbe risparmiare sui vasi, apportando qualche semplice e ingegnosa modifica.

Un bellissimo giardino verticale

Un uso davvero eccezionale delle bottiglie in plastica è infatti quello di renderle dei veri e propri vasi per piante. Il procedimento è semplicissimo, basterà apportare un taglio lungo il lato della bottiglia, creando un’apertura grande quanto ¾ della sua lunghezza. Questo spazio andrà a diventare l’alloggiamento per la terra dove andremo a travasare la pianta. Più sarà la superficie della terra esposta all’aria, meglio sarà.

A questo punto si dovranno posizionare due chiodi in alto sul muro del balcone e la distanza tra essi dovrà essere la stessa che c’è tra la base e il collo delle bottiglie. A questi chiodi infatti dovranno essere legate le corde che andranno poi fissate man mano ai due lati delle bottiglie, tenendo la parte aperta verso l’alto. In questo modo avremo ottenuto una colonna di bottiglie sospese sul muro, pronte per essere riempite con i nostri fiori e le nostre piante preferite. Un procedimento che potremo ripetere più volte fino a ricoprire completamente il muro e trasformare un grigio balcone in un bellissimo giardino verticale.

Abbiamo quindi spiegato come riciclare questo oggetto comune per avere un giardino casalingo originale e innovativo.

