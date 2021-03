Quest’ultimo anno di pandemia è stata ed è tuttora un’occasione per guardare film.

Spesso si cercano film leggeri che distraggano dalla brutta situazione che tutto il mondo sta vivendo. A volte invece ci sono dei film che fanno riflettere e soprattutto fanno capire. Ci sono certi film che sono manifesti di denuncia, gridi di speranza. Film che sono molto più che semplici film. Ecco tra questi il film su Sky che non potrà lasciare indifferenti.

Non conosci Papicha

Si intitola Non conosci Papicha, la regia è di Mounia Meddour, una regista algerina. Il film è del 2019 ed è stato presentato al Festival di Cannes lo stesso anno.

L’argomento trattato è la condizione delle donne nei paesi islamici, in particolar modo in Algeria. Spesso film del genere risultano narrativamente lenti, pesanti e difficili da digerire.

Il motivo per cui questo film è così efficace, è proprio perché è principalmente un film che intrattiene, un film facile da guardare. Proprio per questo il messaggio dell’autrice arriva forte e chiaro, senza alcun filtro intellettuale. Una denuncia elegante e senza paura, ad un problema ancora così tristemente diffuso.

La storia

Il film racconta la vicenda di una ragazza algerina, negli anni novanta, ad Algeri, che studia all’università e vuole diventare una stilista. Dura 108 minuti ed in questo poco tempo riesce a tracciare un ritratto preciso e definito della società algerina dell’epoca. Attraverso la vicenda della protagonista, delle sue amiche e della sua famiglia, l’autrice mostra le radici e la potenza della misoginia nel fondamentalismo islamico.

Ma il messaggio che colpisce di più è un altro.

In ogni parte del mondo dove il fondamentalismo e la violenza sono strumenti di governo, ci sono sempre donne e uomini che si ribellano. Spesso in Occidente si ha un’idea stereotipata dei paesi islamici. Si pensa che la popolazione sia fondamentalmente d’accordo con le barbarie perpetrate, spesso nei confronti delle donne.

Questo è senz’altro vero per una parte di quella gente, perché si è sviluppata in un sistema non libero. Tuttavia ci sono persone che si ribellano e che vengono messe a tacere. Sono quelle voci che in Occidente non si possono udire, ma sono quelle voci che un giorno torneranno libere, in un modo o nell’altro.

Non conosci Papicha, ecco il film su Sky che non potrà lasciare indifferenti.