Non tutti hanno a disposizione molte ore da dedicare alla cura del giardino. Il lavoro, gli impegni di vita quotidiana e le giornate sempre frenetiche spesso comportano di dover rinunciare alla cura del verde. Dopo aver letto questa guida, però, i più furbi coltiveranno queste piante indistruttibili e resistentissime a sole e freddo. Queste non solo sono quasi inattaccabili da gelo e sole, ma richiedono anche poche cure e quindi la loro coltivazione è più veloce. Ecco le 10 piante perfette per chi vuole un giardino curato senza troppi sforzi.

Il Viburno

Per iniziare, ecco una pianta che molti conoscono e di facile reperibilità. Il Viburno è anche una pianta sempreverde per cui non perderà le foglie e manterrà pulito il giardino. I bellissimi fiori bianchi e rosa lasciano modo alla pianta di vantare un profondissimo blu in inverno.

L’Echinacea

Molti la conoscono per il fiore rosa intenso molto simile a una margherita gigante. Per gran parte dell’anno basta annaffiare l’Echinacea ben ogni 3 settimane!

La Catalpa

Questo arbusto molto resistente non richiede grandi cure e porta molto fresco in giardino. Il vero vantaggio è, però, che la pianta allontana le zanzare, un vero incubo di questi periodi.

La Weigelia

Le foglioline verdi chiare e scure ricordano molto l’edera, mentre il fiore è rosa come il ciliegio. La Weigelia Florida è particolarmente indicata anche per coltivazioni in vaso.

Le altre 5 piante perfette per chi vuole un giardino curato senza troppi sforzi

La Liriope Muscari

Ricorda molto la lavanda che è già una pianta abbastanza resistente. Le foglie sono verdi scure, lunghe e sottili e i fiori di un bellissimo colore violetto.

L’Astilbe

Una delle piante più affascinanti per le fioriture quasi “piumate” e rosa acceso. Essa riesce a crescere anche nei terreni meno fertili.

L’Aucuba del Giappone

Il nome non deve ingannare, sono molte le persone che la coltivano anche in Italia. La particolarità sono le foglie quasi maculate e le bellissime bacche rosse.

La Mahonia

Questa pianta invece produce bacche simili a mirtilli ed è una pianta sempreverde. La foglia ricorda quella di una vite d’uva.

L’Elleboro

Questa pianta dai fiori violetti, non solo è tanto resistente, ma è anche perfetta per giardino piccoli e con poco spazio. Sconsigliamo di coltivarla in giardino frequentati da bambini e animali domestici, perché la pianta è velenosa.

Approfondimento

Quella che la Redazione ritiene sia la più vantaggiosa e resistente pianta per il giardino è la Campanula, a patto che si conoscano queste differenze.