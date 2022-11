Lo sport che ogni segno zodiacale dovrebbe praticare e i più bravi nel calcio

Se ci chiediamo quale sia il segno dello zodiaco a essere più bravo nello sport la risposta è l’Ariete. Segno dinamico, che ha grande determinazione e il carattere giusto per le competizioni. Gli sport che permettono di competere e di scaricare le tensioni sono i preferiti, boxe e nuoto su tutti. L’Ariete con lo sport riesce a mettersi alla prova e a mettere in discussione la fiducia nelle proprie capacità. Anche il tennis è uno degli sport in cui l’Ariete eccelle, ma qui le tensioni sono maggiori e la vita personale certe volte ne risente. Esempi in tal senso sono state Jennifer Capriati e Maria Sharapova.

Gli altri 2 segni di fuoco, cioè Sagittario e Leone, non sono da meno. Fissazione per la forma fisica e la perfezione, si dedicano allo sport con grande intensità cercando di distinguersi. L’atletica è la loro specialità. Sarebbe un Sagittario Alberto Cova che alle olimpiadi di Los Angeles vinceva i 10 mila metri piani. Del segno del Leone il più grande tennista di tutti i tempi, cioè Roger Federer.

Come utilizzare l’energia

Il segno dell’Ariete è considerato quello più energico dello zodiaco. Mette impegno in tutto ciò che fa, il metodo che utilizza è la concentrazione. Il mix di forza mentale e fisica gli permette di primeggiare nelle attività che predilige. Lo sport che ogni segno zodiacale pratica per mantenersi in forma per l’Ariete è qualcosa di più. Anche quando si allena nella quotidianità, lontano dalle luci della ribalta, la ferocia e la precisione che mette negli esercizi rasenta la paranoia. L’Ariete non si ferma mai, lavora tantissimo e utilizza ogni piccola pausa per curare la forma fisica.

Chi è più sportivo e chi lo è di meno

Quando individuiamo lo sport che ogni segno zodiacale ama, potrebbe venirci da pensare quale sia il comportamento che tiene mentre lo pratica. I valori dello sport sono fondamentali per la società in cui viviamo ma non tutti gli sportivi si dimostrano leali. Il segno del Toro è tra gli sportivi più apprezzati, perché quello che più di tutti incarna i valori che lo sport promuove. Non a caso il segno del Toro è quello che si trova bene negli sport di squadra. Condividere le vittorie e aiutare i compagni in difficoltà è una prerogativa di coloro che sono nati sotto questo segno.

Curioso il segno del Cancro. Molta sportività in campo meno quando si trova in poltrona a commentare. Lo dimostra l’ex calciatore di Canio che ha vinto il premio Fair Play in Inghilterra per aver rinunciato a un goal facile visto che il portiere avversario stava a terra infortunato. Il gesto fece scalpore all’epoca. Oggi commentatore i suoi interventi accendono sempre la discussione.

Chi è più abile e chi è più impacciato

Per quanto riguarda i segni d’aria, è incredibile l’abilità che sono in grado di mettere in campo quando si tratta di praticare attività in cui la concentrazione è fondamentale. Danza e nuoto sono gli sport preferiti ma anche negli sport di squadra fanno la differenza grazie alle capacità comunicative. George Best e Paul Gascoigne nel calcio hanno lasciato una traccia sia fuori che dentro al rettangolo di gioco. Con le loro storie al limite hanno dimostrato che le caratteristiche dei segni zodiacali spesso vengono confermate. La doppiezza del segno dei Gemelli potrebbe lasciare un segno nella vita delle persone nate tra maggio e giugno.

Il Cancro è il segno della pigrizia. Chi è nato sotto questo segno potrebbe non iniziare mai un’attività sportiva impegnativa. Lo sport che ogni segno zodiacale pratica per non sentirsi impacciato è quello preferito. Ma per alcuni mancherebbero le motivazioni e la poltrona avrebbe un richiamo più forte.

Lo sport che ogni segno zodiacale dovrebbe praticare e chi è arrivato al numero 1

Se siamo appassionati di sport e oroscopo potrebbe incuriosirci sapere i segni zodiacali dei numeri 1. Partiamo dal calcio. A dispetto della pigrizia insita nel segno, Lionel Messi sarebbe del Cancro. Forse un’eccezione che confermerebbe la regola. Cristiano Ronaldo è dell’Acquario, un segno che nello sport vuole sempre distinguersi e sentirsi speciale. Anche Michael Jordan sarebbe dell’Acquario. Djokovic e Nadal, invece, sono entrambi dei Gemelli. Moltissimi numeri 1 del passato di questo sport sono nati sotto questo segno. Da Borg a Steffi Graf, da John Newcombe a Venus Williams. Forse perché si tratta di uno sport che si pratica in due.

Altra anomalia è rappresentata da Mike Tyson, uno dei più grandi pugili della storia. Sarebbe del Cancro ma di certo non rappresenta la delicatezza tipica di questo segno. Lo sport che ogni segno zodiacale pratica dipenderebbe dalle caratteristiche fisiche e mentali di chi lo pratica. Dall’analisi fatta potremmo dire che questo non riguarda i numeri 1. Essendo speciali, sono abituati a distinguersi sempre e comunque.