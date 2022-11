Le 5 ottime ragioni per allestire un orto rialzato sul balcone o in giardino

Avere piante, ortaggi e splendidi fiori sempre a disposizione non è un privilegio di quanti hanno tanto spazio e terra per orti e giardini. Possono bastare resede e balconi se scegliamo di realizzare un orto rialzato. Molti ci pensano anche per una questione estetica: questi danno un’idea di ordine, equilibrio e colore. Di notte, se ben illuminati, trasformano il nostro ingresso in un patio monumentale. Ma non si tratta solo di estetica, ma anche di motivazioni molto concrete quelle che ci potrebbero guidare.

Così ecco le ottime 5 ragioni per allestire un orto rialzato e far crescere fiori e piante con il metodo alternativo che sembra andare molto di moda.

Quando conviene allestire un orto rialzato?

La terra di un orto rialzato tende ad essere più fertile, perché poroso e meno soggetto a sollecitazioni esterne come il continuo calpestio e anche gli animali di passaggio. C’è poco spazio per fastidiose erbacce, aspetto che incrementa i nutrienti diretti alle piante che decidiamo di far crescere.

La temperatura risulta spesso più congrua. Il terreno si riscalda più rapidamente in inverno in un orto rialzato. Così i germogli sono più tutelati dalle gelate. Inoltre, la forma consente in casi radicali l’installazione di una piccola serra.

La maggiore altezza significa più luce, e dunque una crescita più sostenuta delle piante. Ricordiamo però di mantenere almeno 40 cm di altezza per consentire uno sviluppo radicale esteso. Tra l’altro noteremo una maggiore rapidità di crescita, viste le migliori condizioni del terreno.

Sembra poi scontato, ma un orto rialzato consente una grande libertà di organizzazione in base alle nostre esigenze. Possiamo ben adattarlo alle forme dello spazio che abbiamo a disposizione mantenendo un’apparenza di ordine.

Costruire un orto rialzato non è necessariamente un’impresa ardua. Nella sua realizzazione più semplice richiede nulla più dell’assemblaggio di 4 tavole ben allineate (utilizziamo le squadre per essere precisi), riempiendole poi di terriccio da rastrellare. Possiamo però aumentare la difficoltà se vogliamo creare cassoni molto rialzati da terra e dal disegno più complesso, così da farli diventare un’opera di design.

Ci sono anche degli svantaggi?

Il costo e la manodopera per un orto rialzato potrebbe diventare un fattore di rilievo se abbiamo in mente di delegare la creazione a persone terze e vogliamo fare un lavoro molto ampio. Infatti, realizzare un cassone in legno oppure in altri materiali potrebbe richiedere qualche ora di lavoro. Nei punti rivendita specializzati i cassoni in legno hanno una cifra variabile che si aggira sui 100 euro. Ma potrebbe aumentare di molto per strutture più ampie di pochi metri quadrati.

La struttura ultimata poi potrebbe comportare una cura più frequente delle piante: le radici tenderanno a crescere più rapidamente, mentre la terra si potrebbe asciugare prima. Di certo utilizzare un materiale isolante come il legno aumenterà la possibilità di ritardare questo effetto.

Le 5 ottime ragioni per allestire un orto rialzato e far crescere fiori e piante

Sul materiale da utilizzare ci sono ovviamente molte scuole di pensiero. Ma per garantire un buon equilibrio tra porosità del materiale e durata nel tempo, potremmo considerare delle pareti di legno imputrescibile che sia ricoperto sulle pareti esterne da rivestimento geotessile. In molti scelgono anche l’acciaio corten. Tra i vantaggi ci sono la rapida installazione e la poca manutenzione richiesta.

La posizione, ovviamente, conta. Scegliamo un angolo soleggiato, facile da raggiungere, possibilmente raggiungibile da un collegamento idrico. Meglio sarà coltivare per ciascun riquadro un solo tipo di coltura sforzandosi poi di cambiare specie in occasione di ogni cambio di stagione. Così facendo il terriccio rimarrà fresco.

Se vogliamo incrementare i vantaggi di spazio e di design, possiamo anche completare la realizzazione di un orto verticale sulle pareti di casa nostra. Non si tratta solamente di una soluzione alla moda, ma che consente molti vantaggi concreti anche riguardanti l’economia domestica.

Se la stagione autunnale non è propizia per molte piante, nessun problema. Alcune piante come il limone sono vere e proprie risorse, e per piantarle in autunno e in inverno ci basta conoscere i segreti del mestiere.