È possibile sostituire lo zucchero con i dolcificanti per fare un dolce?

Cucinare i dolci è una delle cose più belle da fare in cucina. Diamo spazio alla nostra creatività ma soprattutto golosità. Allo stesso tempo sappiamo quanto il troppo zucchero non faccia poi così bene alla salute. Si pensa alla glicemia, ai brufoli. Ma questo non è un problema. Ultimamente in commercio troviamo anche i cosiddetti dolcificanti, che vanno a sostituire lo zucchero.

È possibile sostituire lo zucchero in cucina e cosa sono i dolcificanti

I dolcificanti sono degli additivi alimentari. Vanno, in sostanza, ad andare a stimolare il recettore della percezione del sapore dolce. Possiamo avere due tipi di dolcificanti, quelli nutritivi e quelli intensivi. La differenza tra i due è che il primo va a fornire energia. Troviamo ad esempio gli zuccheri semplici oppure lo xilitolo, mannitolo e altri. I secondi invece hanno un apporto calorico veramente basso, ne fanno parte ad esempio l’aspartame.

Stevia

La stevia può essere classificata come un dolcificante naturale. Infatti viene prelevato direttamente dalla stevia, che è una pianta. Sono tanti i benefici che può avere sulla nostra salute. Ma oltre a questo, ultimamente, troviamo nei supermercati molti prodotti con questo dolcificante. Dalle caramelle, ai prodotti per fare colazione. È un’alternativa valida per chi vuole ridurre l’apporto di zucchero.

Cosa utilizzare in cucina al posto dello zucchero

È possibile dunque creare delle ricette con questi dolcificanti che abbiamo nominato. Oggi ne vedremo qualcuna contenente la stevia, così per capire le dosi e quantità che dobbiamo seguire in questi casi. Anche perché saranno diverse dalle quantità dello zucchero normale. infatti quando si beve il caffè con il dolcificante, si metteranno circa 2 gocce a fronte del cucchiaino colmo di zucchero.

Torta per la colazione con la stevia

Per iniziare al meglio la giornata una bella ciambella bicolore può fare al caso nostro. In questo caso gli ingredienti che ci serviranno sono:

300 g di farina per dolci;

100 g di olio di semi;

75 g di stevia;

125 g di yogurt bianco;

200 m di latte 0% grassi;

la scorza di un limone;

b. vanillina;

16 g di lievito per dolci;

2 cucchiai di cacao amaro.

Preparazione torta bicolore

Iniziamo ad unire la farina con la stevia all’interno di una ciotola. Mettiamo poi olio, yogurt e mescoliamo. A questo punto aggiungiamo anche il latte e grattugiamo la scorza del limone. Alla fine possiamo unire la vanillina e il lievito, facendo dei movimenti dal basso verso l’alto quando andiamo a mescolare. Adesso dobbiamo dividere l’impasto in due parti. Ad una parte andiamo ad unire il cacao, mescoliamo con le fruste fino a quando non sarà omogeneo. In uno stampo ben infarinato, eventualmente possiamo usare anche il burro, andiamo a versare prima l’impasto bianco. Successivamente di sopra andiamo a mettere l’impasto con il cacao. Con un cucchiaio diamo delle forme a piacimento, così da dare l’effetto di variegato. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Controlliamo con lo stecchino la cottura. Serviamo tiepida.

È un’idea colazione davvero valida e con poche calorie. Può essere abbinata ad una bella tazza di latte e caffè oppure ad una spremuta di arancia, ecco come è possibile sostituire lo zucchero con i dolcificanti all’interno di una ricetta.