San Valentino pieno di amore e soldi per l’Acquario e questi 3 segni: ma occhio agli invidiosi!

Entriamo nella settimana di San Valentino, la festa che celebra gli innamorati. E ad aumentare l’attesa c’è un oroscopo settimanale davvero incredibile per 4 segni zodiacali premiati dalle stelle. Se siamo anche noi in questa classifica siamo destinati a svoltare in amore e sul lavoro.

Inizia ufficialmente la settimana di San Valentino, la festa dell’amore e degli innamorati. C’è chi festeggerà al ristorante o chi preparerà una cenetta romantica in casa. Oppure chi ne approfitterà per una breve vacanza. Quello che è sicuro è che è in arrivo un San Valentino pieno di amore e soldi per l’Acquario. E non solo per lui. Anche altri 3 segni avranno un oroscopo settimanale incredibile: a patto di guardarsi le spalle da invidiosi e malelingue.

Oroscopo settimanale incredibile per l’Acquario

Il Sole splenderà alto nel cielo dell’Acquario e insieme a lui arriverà uno splendido Mercurio. Significa che per i nati sotto questo segno inizierà un periodo davvero scintillante e pieno di belle novità. Gli Acquario sono tra i segni più in difficoltà nelle relazioni stabili. Ma nei prossimi giorni saranno costretti a ricredersi. Tra martedì e mercoledì potrebbe esserci l’incontro che cambia davvero la vita. Molto bene anche il versante professionale: è il momento di mettersi in mostra e dedicarsi a nuovi progetti.

Cancro e Bilancia potrebbero trovare l’amore della loro vita

Due segni zodiacali vivranno i prossimi giorni con gli occhi a forma di cuore: il Cancro e la Bilancia. I Cancro vedranno finalmente sparire le difficoltà e le indecisioni degli ultimi mesi, sia in campo sentimentale che sul lavoro. Un’amicizia di lungo corso potrebbe trasformarsi nell’amore più importante della vita. Tra giovedì e venerdì, invece, è in arrivo una proposta lavorativa interessante. Meglio approfittarne.

Per la Bilancia questa sarà la settimana della riscossa. Qualcuno proveniente dal passato potrebbe mettere i bastoni tra le ruote, ma niente paura. Grazie a un Mercurio scintillante i Bilancia riusciranno a cavarsela alla grandissima. In amore sono in arrivo emozioni inaspettate e decisamente intriganti. Sul lavoro partirà finalmente un progetto che darà enormi soddisfazioni dalla primavera in poi.

San Valentino pieno di amore e soldi per l’Acquario e il Capricorno

Il Capricorno è uno dei segni più sfortunati dell’intero zodiaco. La settimana che lo aspetta, però, potrebbe far ricredere anche i più scettici. Mercurio ha lasciato la costellazione ma l’impatto sarà minimo. Sembra incredibile ma le cose andranno addirittura meglio a partire da martedì.

La priorità dei Capricorno saranno i soldi. Soldi che potrebbero arrivare da un investimento dei mesi scorsi che finalmente inizia a fruttare. Oppure da uno scatto di anzianità quanto mai meritato. Segno più anche per quanto riguarda la temperatura in camera da letto. I single vivranno serate davvero bollenti nei prossimi 7 giorni.