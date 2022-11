La moda incorona 3 accessori giovanili per capelli più trendy del momento

Sono sempre di più i ragazzi, maschi, che incrociamo per strada e che portano degli accessori per capelli tradizionalmente femminili. Dal codino al cerchietto, favoriti in questa scelta anche da molti protagonisti del Mondo dello sport e dello spettacolo. Non c’è più da meravigliarsi se i nostri ragazzi amano indossare accessori tipicamente femminili in grado di colorare e arricchire la propria chioma. C’era stato un periodo durante tutti gli anni ‘90 in cui i capelli sembravano rinati a nuova vita, con look, colori e accessori davvero incomparabili. Oggi, complice Internet e la diffusione dei Social, arricchire esteticamente i propri capelli è sempre più facile. Contando pure su siti di acquisto sempre più numerosi e sempre più a buon mercato. Cerchiamo allora di capire quali saranno i 3 accessori per capelli più trendy dei prossimi mesi. Senza dimenticare tutto il Mondo del resto degli accessori pronti a stupirci.

Un viaggio tra i colori degli elastici per capelli

Non solo su Internet, ma anche fisicamente, le nostre quote rosa possono sbizzarrirsi nella scelta degli elastici per capelli. Togliamoci dalla testa l’idea che vengano utilizzati solo nei momenti di sport, o per raccogliere i capelli, preservandoli dal sudore e dal caldo. Per molte ragazze, ma anche per molte mamme, l’abbinamento dell’elastico con altri accessori è diventato un vero e proprio cult. Sottili o a fiocco, con tutti i colori dell’arcobaleno, gli elastici per capelli possono donare un look più giovanile e alla moda. Occhio che l’estate ci ha regalato colori sgargianti e assolutamente di tendenza come il rosa, il verde e le varianti di fluo.

La moda incorona 3 accessori evergreen

Non si sa nemmeno quanti secoli abbia il cerchietto per capelli. Storia e favola si uniscono nel farlo risalire addirittura alle prime civiltà organizzate e socializzate della terra. Sta di fatto che il cerchietto, prepotentemente sponsorizzato soprattutto dai calciatori, sembra non conoscere il passare del tempo. Migliaia di modelli e di colori, ma sicuramente quello più apprezzato sembrerebbe essere quello vellutato e bombato. Cerchietto che consegna un look molto giovanile, allo stesso tempo semplice, ma anche in grado di cambiare aspetto. Soprattutto se abbinato ad altri accessori, come potrebbero essere la borsa, il foulard e le scarpe.

La fontana per proteggere i capelli dalla polvere

La moda incorona 3 accessori giovanili per capelli più trendy del momento, tra cui spicca ancora la bandana. Ecco un accessorio che prepotentemente si lega anche alla nostra storia, simbolo di tante nonne contadine di un tempo. La mitica bandana, utilizzata così tanto nei campi, in cucina e nelle faccende domestiche. Mai abbandonata, forse negli anni alle volte trascurata, è tornata alla ribalta anche per il suo scopo di proteggere i capelli. In periodi in cui di pioggia ne abbiamo vista proprio poca e di polvere ne girava tantissimo, ecco che la bandana diventava non solo bella, ma anche utile. Tanti colori e tanti soggetti per questo accessorio disponibile in più tessuti e sempre pronto a fornire un look molto personale, aggressivo, ma anche evergreen. In maniera simile ad alcuni orologi che hanno davvero fatto la storia.