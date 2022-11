Per gli analisti questo titolo dovrebbe valere il 54% in più di adesso. Cosa dicono i grafici?

Il problema attuale più importante per gli Italiani è il caro luce e gas, e questo preoccupa non poco data l’alta incidenza che in questa stagione potrebbero avere i consumi.

Frattanto, Piazza Affari e i mercati internazionali continuano a puntare verso ulteriori rialzi, snobbando quelle che sembrano le problematiche che assillano molti (guerra in Ucraina, tassi, inflazione alta).

Cosa scontano i mercati azionari

Come al solito, i mercati azionari guardano oltre, e ragionano in anticipo in ottica di 6/9 mesi. Fra 6/9 mesi si scommette che la situazione geopolitica ed economica sarà probabilmente migliore dell’attuale, e quindi i prezzi dell’azionario tendono ad adeguarsi a questo scenario.

Frattanto il settore delle multiutility a Borsa Italiana, sembra mantenere una buona intonazione rialzista. Nel momento in cui scriviamo Italgas, è in rialzo dello 0,47% e si porta a 5,365. Per gli analisti il giudizio medio su questo titolo è accumulare con un target a 5,83 euro, con una sottovalutazione stimata intorno al 9%. Fra le multiutility sembra interessante la configurazione grafica che ha assunto, il titolo ACEA. Per gli analisti questo titolo dovrebbe valere il 54% in più di adesso, in quanto sottovalutato rispetto ai fondamentali di bilancio.

Sul sito di Marketscreener, si legge che la raccomandazione media degli analisti (i giudizi che coprono il titolo sono 4) si aggira intorno al prezzo di 20.10 euro per azione.

Nel momento in cui scriviamo il titolo a Piazza Affari quota a 13,09 euro +0,38% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 10,58 e il massimo a 19,05. L’attuale rendimento da dividendo è del 6,52%.

ACEA, per gli analisti questo titolo dovrebbe valere il 54% in più in quanto sottovalutato rispetto ai fondamentali

La società capitalizza in Borsa circa 2,8 miliardi di euro.

Lo studio dei grafici evidenzia che la resistenza più importante di breve è posta in area 13,369. Il superamento e tenuta di questo livello avrebbe come obiettivo 13,95 e poi 14,601 (livello dove attualmente passa la media mobile a 200 giorni). Il primo supporto invece, è posto in area 12,55.