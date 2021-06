Tutti noi possediamo molti vestiti e spesso abbiamo gli armadi e i cassetti pieni. Mantenere l’ordine è spesso difficile, ma se ci riusciamo potremo guadagnare molto spazio. Oggi, con questo articolo vogliamo suggerire un metodo efficace per avere cassetti e armadi sempre ordinati e più spaziosi. Lo conoscono solo in pochi ma questo è il metodo perfetto per guadagnare spazio negli armadi e cassetti in un batter d’occhio. Stiamo parlando del metodo del sacchetto.

Magliette

Questo metodo ci permetterà di guadagnare moltissimo spazio nell’armadio e nei cassetti. Infatti, giocando con le pieghe del nostro capo d’abbigliamento creeremo un vero e proprio sacchetto ed esso occuperà poco spazio restando in ordine. Spieghiamo come piegare una semplice maglietta. Per piegare una maglietta con questo metodo, dobbiamo poggiarci su una superficie piana e libera da oggetti. Dopo aver poggiato la maglietta sulla superficie, con le mani la stiriamo un po’ in modo da rimuovere quante più possibili pieghe.

A questo punto, pieghiamo le maniche della nostra maglietta verso l’interno. Prendiamo il fondo della maglietta e pieghiamolo verso l’alto fino a raggiungere un terzo della lunghezza della maglia: qui si andrà a formare il nostro sacchetto. Dunque, ripieghiamo la parte alta della maglietta all’interno del sacchetto e infine ripieghiamo ancora una volta in due. In questo modo, la maglietta sarà diventata di piccole dimensioni e ci permetterà non solo di avere più spazio nei cassetti, ma anche di mantenerli più ordinati.

Jeans

Se abbiamo bisogno di spazio e siamo soliti piegare i jeans prima di riporli nell’armadio, con questo metodo potremo guadagnare spazio. Per piegare i jeans con questo metodo, dovremo stenderli su una superficie piana e con le mani rimuovere quante più pieghe possibili. Lo pieghiamo in due facendo combaciare le due gambe del pantalone. A questo punto ripieghiamo verso l’interno la parte superiore del jeans e pieghiamo verso l’alto la parte bassa del pantalone per 2 volte. Esattamente come con la maglietta, anche qui abbiamo creato un sacchetto all’interno del quale andiamo ad inserire la parte inferiore del jeans.

Lo conoscono solo in pochi ma questo è il metodo perfetto per guadagnare spazio negli armadi e cassetti in un batter d’occhio. Il metodo del sacchetto è molto efficace per tenere nei cassetti molti più capi in modo ordinato.

