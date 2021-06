I comedoni aperti, noti a tutti come punti neri, arrivano a qualsiasi età, non appaiono solo sui visi degli adolescenti. Crescono sia perché la pelle non viene pulita a fondo e adeguatamente, sia perché in certi punti si accumula sebo in eccesso e cellule morte. Spesso rappresentano la conseguenza ad usi eccessivi di fondotinta non traspiranti o creme sbagliate e non adatte al tipo di pelle. Queste impurità presenti nei follicoli si possono evitare partendo dalle buone abitudini. È opportuno seguire un’alimentazione varia e sana, ricca di frutta, verdura e omega 3. Bisogna idratare la pelle con creme non aggressive o troppo grasse, pulire il viso mattina e sera con i prodotti giusti. Infine esfoliare e rimuovere i fastidiosi inestetismi una volta a settimana, senza aggredire con unghie e strumenti il viso.

Vediamo come eliminare definitivamente con soli 2 ingredienti naturali i punti neri sul naso e viso senza lasciare nessun segno o cicatrice.

Maschera d’argilla una volta a settimana

Per regolare il pH e dare un’azione antinfiammatoria sulla pelle, si potrà usare una maschera all’argilla verde, per riassorbire il sebo e contrastare le impurità. Oppure applicare la varietà rossa su pelli maggiormente problematiche o bianca per epidermide delicata, per azioni antibatteriche. Inoltre l’argilla possiede un effetto schiarente, agendo sulle macchie più scure. Basterà mescolare un paio di cucchiai in po’ d’acqua, fino ad ottenere una crema ben amalgamata, e con l’aiuto di un pennello applicare nelle zone interessate. Lasciare seccare per 10-15 minuti e poi con una spugnetta e acqua tiepida eliminare l’argilla dal viso. Per un’azione ancora più completa aggiungere anche miele e qualche goccia di succo di limone.

Acqua e bicarbonato

Eliminare i punti neri senza creare conseguenza evidenti sarà possibile usando i vapori dell’acqua e bicarbonato. Mettere in una pentola 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua e fare bollire. Poi togliere la pentola dal fuoco e avvicinare il viso, utilizzando un asciugamano come cappa per trattenere il vapore. Quest’ultimo farà in modo che i pori si dilateranno per poter eliminare delicatamente i punti neri con un fazzolettino.

