Moltissimi hanno visitato Roma, perdendosi tra i suoi dedali e rimanendo ammaliati dai suoi antichi reperti storici. Non tutti però sanno che a poca distanza dalla città eterna si trovano alcuni bellissimi borghi in cui godersi un fine settimana assolutamente riposante.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentarvi tre piccole comunità che meritano veramente di essere visitate. Infatti, questi borghi antichi e affascinanti vicinissimi a Roma faranno la felicità dei turisti e dei buongustai che vorranno visitarli nel fine settimana. Scopriamo assieme perché.

I borghi antichi che faranno sicuramente contenti i buongustai

Roma è una città capace di rubare praticamente il cuore a chiunque vi metta piede. È infatti veramente difficile non rimanere ammaliati dall’atmosfera antica che si respira in questa città unica al Mondo.

Tutto questo però ha un costo. La fiumana di persone che “invadono” quasi quotidianamente la città la possono rendere a volte veramente caotica. Allo stesso tempo, per il turista medio, non è sempre facile riuscire ad assaggiare la vera cucina romana.

L’urbe, infatti, è popolata da tanti localini turistici in cui è difficile riuscire a riscoprire e gustare i piatti della tradizione. Per fortuna, a poco più di mezz’ora da Roma, si trova una zona, denominata Castelli Romani, in cui potersi godere dell’ottima cucina nella più completa tranquillità.

Questi borghi antichi e affascinanti vicinissimi a Roma faranno la felicità dei turisti e dei buongustai che vorranno visitarli nel fine settimana

Lungo le pendici dei Monti Albani si trovano un insieme di piccoli paesi chiamati comunemente Castelli Romani. Qui sarà possibile passeggiare tra antiche strade medievali, godendosi dei panorami stupendi e mangiando autentica cucina romana e castellana.

Non ci si potrà quindi perdere né la porchetta né il famoso vino dei Castelli Romani, da consumare rigorosamente nelle fraschette, le osterie tradizionali della zona.

Non mancano poi le attrazioni da visitare. Tra le altre, citiamo solamente le ville Tuscolane di Frascati, l’abbazia di Santa Maria di Grottaferrata e il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Insomma, un piccolo angolo di paradiso culinario e non solo che non aspetta altro che di essere visitato.

