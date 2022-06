La voglia di viaggi e di scoprire posti nuovi diventa sempre più forte in estate. L’Italia trabocca di meraviglie e scrigni nascosti tutti da scoprire. Ce n’è uno in Lazio, un paese con un bel borgo vicino Roma, che aspetta solo di essere visitato. I più accorti per l’estate 2022 cercheranno luoghi comodi da raggiungere a basso costo. Tutto questo senza però rinunciare alla qualità e alla bellezza. Si può fare, soprattutto d’estate, grazie alla grande biodiversità e bellezza di cui gode l’Italia. Il Lazio è ricchissimo di luoghi meravigliosi, di spiagge stupende e natura incontaminata. Uno dei posti più belli lo chiamano i Caraibi del Lazio ed è una meraviglia, sospeso fuori dal tempo e uscito da una fiaba.

Si trova vicino Subiaco e, incredibilmente, per trovarlo bisogna rivolgere il proprio sguardo all’entroterra. È il laghetto di San Benedetto, proprio come lo si chiamava a Subiaco. Il borgo già di per sé è stupendo, edificato su uno sperone di roccia che sembra preso direttamente dalla Terra di Mezzo de Il Signore degli Anelli. Un territorio davvero fiabesco, tra i monti Simbruini e le valli dell’Aniene, ricco di meravigliosa natura incontaminata. Ovviamente non bisogna aspettarsi sabbia fine, palme e odore di mare. Questa meraviglia sorge infatti in piena collina, ma questo non vuol dire che non possa donare momenti stupendi di villeggiatura anche per un weekend.

Lo chiamano i Caraibi del Lazio questo laghetto da vedere a un’ora da Roma con acqua cristallina e natura lussureggiante

Subiaco non può vantare solo il lago di San Benedetto, quindi stupende bellezze naturali, ma anche alcune importantissime strutture storiche. Si tratta di due monasteri molto importanti. Quello di Santa Scolastica, che vanta una lunga tradizione monastica, e quello del Sacro Speco, votato a San Benedetto. Una struttura incredibile che è stata eretta dentro la roccia viva, scavata. È uno dei posti più belli del Lazio e, proprio lì vicino, c’è il laghetto omonimo. Per la sua bellezza, è incluso nella riserva naturale dei Monti Simbruini. Si trova proprio sotto il monastero e, a vederlo, sembra incredibile che questo specchio d’acqua circondato da una natura rigogliosa e variegata possa sorgere proprio lì.

Per arrivarci bisogna imboccare un breve sentiero. Quando vi si arriva, si resta veramente con gli occhi pieni di meraviglia. Il lago cristallino è infatti impreziosito da una meravigliosa cascata, con acque limpidissime e smeraldine. La storia impernia anche questo luogo, che è in realtà un lago artificiale posto in essere dall’imperatore Nerone, che qui volle edificare una sua residenza privata. Nasceva dunque come una sorta di oasi, dove andarsi a rinfrescare dalla calura dell’estate. Della villa di Nerone oggi resta poco, ma il lago ancora offre il suo ristoro a chi vi si reca.

