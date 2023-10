Le azioni Cementir Holding non si fanno notare spesso a Piazza Affari. Tuttavia, trattasi di azioni sottovalutate qualunque sia la prospettiva di osservazione. Ovvero, sia per gli analisti che per i multipli di mercato le quotazioni sono a sconto e hanno ampi margini di apprezzamento. Il vero limite di questo titolo azionario è, semmai, solo il basso flottante. Al momento, infatti, poco meno del 25% capitale sociale è flottante, Il resto, invece, è nelle mani di chi controlla la società.

Le raccomandazioni degli analisti

In cinque analisti che coprono il titolo Cementir Holding hanno un’ottima opinione della società e delle potenzialità delle quotazioni nel medio/lungo periodo. A un anno, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 30%. L’aspetto interessante, poi, è che anche nello scenario meno favorevole per Cementir Holding la sottovalutazione si aggira intorno al 20%.

Per quel che riguarda il rating, poi, la raccomandazione media è compra adesso, con un solo analisti che esprime il rating Mantieni.

Come è messo il titolo azionario secondo i multipli di mercato?

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Dal punto di vista dei multipli di mercato, poi, la società presenta multipli degli utili molto interessanti essendo inferiori a 10x. Inoltre, ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.55x volte il suo fatturato. Per concludere, anche il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Azioni sottovalutate qualunque sia la prospettiva di osservazione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cementir Holding (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a quota 7,77 €, in rialzo dell’1,83% rispetto alla seduta precedente.

Con il recupero di area 7,59 € le quotazioni hanno dato un bel segnale rialzista indebolendo, di fatto, la proiezione ribassista indicata in figura dalla linea tratteggiata. Tuttavia, la proiezione rialzista (linea continua) non è stata ancora confermata. Un segnale in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 7,84 €.

Letture consigliate

3 errori da evitare nel contratto d’affitto che sono spesso causa di controversie, ecco quali sono