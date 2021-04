Ci sono alimenti che siamo abituati a comprare sempre al supermercato. Anche se non lo sappiamo, è però spesso possibile prepararli a casa per pochissimi euro! Questa ricetta, ad esempio, è una vera svuota-frigo.

Ci permette infatti di utilizzare gli ingredienti che preferiamo senza spendere un capitale. Quasi nessuno lo sa ma è possibile preparare il dado da brodo in casa in cinque minuti spendendo pochissimo e il gusto è forse anche migliore. Ecco come.

Un risultato eccezionale

Bisogna iniziare dicendo che questo dado da brodo è un po’ diverso dai dadi a cui siamo abituati. Lo chiamiamo dado, infatti, per descrivere principalmente la sua funzione. Non avrà però la forma di un dado! Questo preparato è infatti più liquido del dado tradizionale. Possiamo però conservarlo tranquillamente in frigo in un vasetto di vetro.

E per utilizzarlo? Basta prelevarne la quantità desiderata con un cucchiaino. In questo modo non faremo sprechi. Saremo noi a decidere quanto usarne! Questo dado è inoltre al 100% vegetale quindi è perfetto anche per vegetariani e vegani. Ecco come prepararlo in pochi minuti.

Preparare il dado

Per preparare questo dado avremo bisogno di un ingrediente principale: il sale. Dopodiché avremo bisogno di verdure miste crude. Sono ottime cipolle e carote, ma possiamo sbizzarrirci. Per dare un gusto ancora migliore possiamo aggiungere anche del rosmarino. Dopodiché bisogna pesare gli ingredienti. Avremo infatti bisogno della stessa quantità di sale e di verdure. Quasi nessuno lo sa ma è possibile preparare il dado da brodo in casa in cinque minuti spendendo pochissimo e il gusto è forse anche migliore!

Ma è proprio così. Per preparare il dado ci servirà semplicemente un frullatore o un tritatutto. Il consiglio è quello di tagliare le verdure a piccoli pezzi. Una volta unito il sale e le verdure nel tritatutto non resta che tritate. Potremo fermarci quando otterremo un composto morbido e le verdure si saranno tritate bene e si saranno mischiate col sale. E voilà, il dado fatto in casa e 100% naturale è pronto!