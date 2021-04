La moda ha lanciato un altro grande trend e riguarda il mondo dell’animalier. La stampa jungle è veramente un evergreen che può essere indossata in tantissimi modi. Non solo sui vestiti, ma anche su borse e scarpe. Total look animalier, oppure con lo spezzato e ancora in piccoli dettagli. Insomma lo stile animalier è veramente per tutti: sia per lei sia per lui.

La storia dell’animalier

La stampa jungle è stata portata in passerella per la prima volta da Christian Dior nel 1947 che aveva rivoluzionato dei tessuti chiffon leopardo su un dress con una cintura alla vita. Da quel giorno in poi la stampa jungle è entrata negli armadi delle persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La stampa animalier non è sempre vista di buon occhio, molti la ritengono un po’ pesante. Ma dipende sempre da come si portano i vestiti, infatti è stata indossata anche dalla Regina Elisabetta II, da Jackie Kennedy e Brigitte Bardot. Tutte icone di stile.

È questa la nuova stampa animalier di tendenza per l’estate 2021

Quest’anno però la tendenza non sarà la stampa leopardo, una delle più famose, ma bensì quella zebra. La stampa zebrata, e quindi black and white, è forse quella meno famosa e meno usata, ma in realtà è una stampa dal grande potenziale. E così anche i big della moda hanno deciso di inserirla nelle loro proposte fashion. C’è chi la sceglie per la parte superiore e chi per quella inferiore, ma c’è anche chi la sceglie per gli accessori o per i costumi da bagno.

Alcune proposte

Ad esempio, Missoni ha realizzato dei pantaloni con la stampa zebrata. Self-Portrait ha disegnato un crop-top a manica lunga. Khaite ha invece immaginato un completo donna stampa zebrata oro e nero, mentre Halpern un long dress a maniche corte con la stampa zebrata.

Ma le proposte non finiscono qui. Gianvito Rossi usa il print zebra per le sue scarpe, così come Isabel Marant per i suoi sandali, senza dimenticare The Attico che invece realizza dei costumi all over zebrati. Quindi senza dubbi è questa la nuova stampa animalier di tendenza per l’estate 2021.

Approfondimento

Nessuno lo aveva mai detto ma basta questo prodotto nelle scarpe per dire addio alla puzza.