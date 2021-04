Quando si tiene molto ad un progetto o ad un’attività che deriva da una grande passione è assolutamente normale spendere tempo e fatica al fine che tutto proceda bene. Del resto non piace a nessuno iniziare un qualcosa per poi vedere andare in fumo tutto il lavoro fatto fino a quel momento. Se alcuni fattori non dipendono da noi, altri invece lo sono eccome. In particolare lo è la nostra capacità di osservazione, nonché ovviamente la prontezza di risposta.

Il momento giusto

Per trovare un esempio calzante di ciò che abbiamo appena detto andremo a parlare della passione che conta sopratutto in questo periodo moltissimi praticanti. Ovvero le piante e, in particolare, la cura dell’orto. Infatti anche nel coltivare non ci vuole niente per rischiare di perdere i progressi raggiunti. Basti pensare ai mille batteri e funghi che mettono a rischio la salute di diverse specie. E proprio in questo caso, riallacciandoci a cosa dicevamo prima, cosa può salvare le piante se non la nostra capacità di accorgerci dei problemi? Per questo vediamo come salvare in tempo la pianta di limone dai parassiti e assicurarsi che continui a crescere rigogliosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una spezia fenomenale

Ciò che è importante innanzitutto è prendere coscienza del problema e, di conseguenza, essere capaci di prevenirlo. Ma vediamo un esempio. Tra poco infatti andremo a porre la nostra attenzione sulla pianta di limone e, in particolare, su come fare per allontanare tutti i nemici che le girano attorno e che sono spesso la prima causa di infezioni. Ecco infatti come salvare in tempo la pianta di limone dai parassiti e assicurarsi che continui a crescere rigogliosa. Sono tante le possibili cause di infezioni, ma una delle principali è rappresentata dalla presenza di afidi sulla pianta. Ci riferiamo agli insetti che in molti sono soliti definire pidocchi delle piante. Sono molto pericolosi per i limoni, in quanto si nutrono della linfa che conservano, con spiacevoli conseguenze che possiamo immaginare.

Per questo motivo, consigliamo di intervenire prontamente appena ci rendiamo conto della presenza degli afidi. In questo modo potremo prevenire i problemi che, quasi sicuramente, questi insetti andrebbero a provocare da li a poco. Non tutti lo sanno ma per far ciò, ovvero eliminarli, è possibile affidarsi al fenomenale potere repellente della cannella. Effettivamente spargendo un pizzico di questa spezia sulle foglie non solo elimineremo gli afidi, ma anche le formiche che gravitano alla base della pianta. Quest’ultime infatti aiutano il lavoro degli afidi, e per questo è necessario sbarazzarsene. Basterà dunque una spolverata di cannella per mantenere in salute la pianta di limoni e continuare in modo sereno il proprio progetto di giardinaggio. Ed ecco dunque svelato come salvare in tempo la pianta di limone dai parassiti e assicurarsi che continui a crescere rigogliosa.