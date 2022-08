Esiste un’isola dell’Egeo che ha una caratteristica unica al Mondo: una razza di cavalli in miniatura nativa di questo luogo, e che vive solo qui. Parliamo della magica isola di Skyros (o Sciro), nelle Sporadi, in Grecia. Skyros è un’isola dalla lunghissima e nobile storia, e viene addirittura citata nell’Iliade. Ma oggi è famosa soprattutto per i suoi cavalli. Proprio qui vive infatti una razza unica al Mondo: i cavalli in miniatura di Skyros.

Non sono pony, ma veri e propri cavalli

Attenzione, si potrebbe pensare che i cavalli skyriani siano dei pony, ma non è così. Si tratta infatti di veri e propri cavalli, che conservano le proporzioni e le caratteristiche di un cavallo normale, ma in miniatura. Se li vediamo da lontano, o in fotografia, i cavalli skyriani sono indistinguibili da quelli di dimensioni normali. Una volta la razza skyriana era diffusa in tutta la Grecia, e gli studiosi sono convinti che fossero questi i cavalli che gli antichi guerrieri cavalcavano in battaglia. Con il passare dei secoli, questa razza si è estinta ovunque tranne che sull’isola di Skyros.

L’isola dei cavalli in miniatura è visitabile poco lontano dall’Italia

Oggi sopravvivono soltanto poche centinaia di esemplari di questa razza in via d’estinzione, e sono ovviamente protetti. Ma sull’isola di Skyros potremo vederli da vicino. Sono diverse infatti le fattorie dell’isola che offrono dei piccoli tour per conoscere questi straordinari animali. I bambini possono addirittura cavalcarli. Questi cavalli sono semi-selvaggi, e passano il duro inverno Skyriano allo stato brado sulle montagne dell’isola. Durante l’estate scendono in pianura, dove nascono i puledri.

Non superano 1,20 m di altezza

L’isola dei cavalli in miniatura è poco lontano dalla terraferma. I piccoli cavalli skyriani non superano 1,20 metri d’altezza, ma per altri versi sono molto simili ai cavalli normali. Sono animali intelligenti, curiosi, docili con le persone di cui si fidano, ma anche un po’ testardi. Se decideremo di andarli a conoscere da vicino, impareremo molti aneddoti interessanti sulla loro storia millenaria, e potremo contribuire a un importantissimo progetto di conservazione per salvare una delle razze di cavalli più antiche del Mondo. I cavalli skyriani venivano infatti utilizzati per la raccolta e la lavorazione del grano, ma con l’avvento dell’agricoltura industrializzata, la razza è andata quasi completamente estinta. Solo la passione dei locali, e il contribuito dei turisti e degli appassionati, può salvare questa razza. E mentre ci troviamo nei paraggi, possiamo visitare gratuitamente anche un centro di salvataggio delle tartarughe marine.

