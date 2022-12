Proprio queste sono le unghie che stanno impazzando come non mai e che tutti vogliono per Capodanno

Facciamoci trovare pronti per la notte più importante dell’anno. Ecco quali saranno le unghie più cool per il festone di Capodanno 2023.

Capodanno è un momento magico, che va vissuto al massimo. Salutare l’anno appena trascorso, infatti, ha un significato simbolico molto forte. Come, allo stesso modo, lo ha il fatto di accogliere quello nuovo. Speranze, fortuna, sogni, viaggi e progetti sono attesi per il 2023. E noi non possiamo farci cogliere impreparati. Proprio per questo motivo, dovremmo arrivare alla notte del 31 più perfetti che mai. E, in questo caso, per farlo dovremmo prenderci cura di noi e di ogni minimo dettaglio.

Tutti le vorranno per la notte di Capodanno 2023 e ci renderanno super cool

Curare i particolari è sinonimo di grandissima attenzione e cura di sé. E se poi lo si fa per una notte importante come quella di Capodanno, allora l’importanza raddoppia. In questo caso, quindi, cerchiamo di arrivare più che preparati a questa festa così importante. Scegliamo il giusto outfit, cerchiamo di rendere i nostri capelli fluenti e luminosi e optiamo per un make up accattivante, osando visto che questa notte si può. Ma manca un dettaglio fondamentale per rendere il tutto davvero perfetto. Stiamo parlando delle nostre unghie.

Le unghie perfette se vogliamo fare un figurone a Capodanno e se davvero vogliamo accogliere il 2023 in grande stile

Le unghie sono un particolare a cui molti fanno caso e che non possiamo assolutamente tralasciare. Soprattutto se vogliamo che la nostra immagine sia effettivamente perfetta al 100%. Il trend di quest’anno, poi, è davvero sorprendente e ci farà innamorare in men che non si dica. Sulle nostre unghie, laccate rigorosamente di rosso acceso, infatti, ci saranno dei numeri che le faranno brillare. E i numeri, ovviamente, comporranno un’immagine molto chiara e attesa: 2023.

Proprio queste sono le unghie che stanno impazzando e che ci renderanno perfetti per la notte di Capodanno

Dunque, le unghie in questione partono da una base rosso acceso tipica di ogni Capodanno. La vera differenza però stavolta starà proprio nei particolari. Dal mignolo all’indice, infatti, ogni unghia riporterà un numero. Quest’ultimo dovrà essere di colore oro e andrà a formare l’anno che sta per arrivare, ossia il 2023. Perciò, avremo un 2 sull’indice, uno 0 sul medio, un altro 2 sull’annuale e e un 3 sul mignolo. Tutti ci invidieranno questo stile formidabile. Perciò, ora sappiamo che proprio queste sono le unghie che stanno impazzando e che ci faranno brillare durante la notte di Capodanno come mai prima di ora.