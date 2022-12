Giorni poco signficativi per Wall Street ma attenzione a queste date-proiezionidiborsa.it

Giornate interlocutorie queste e semifestive con volumi che tendono a scendere e prezzi che danno poche indicazioni sulla futura tendenza di breve termine. Come inizierà il nuovo anno, e cosa attendere da ora in poi? Scopriamo cosa dicono i calcoli di probabilità e quale andamento si potrebbe profilare fin da subito.

Sono questi giorni poco significativi per Wall Street. Infatti, ieri c’è stato andamento altalenante sui mercati americani e i segni a fine seduta sono stati contrastanti fra i vari indici azionari.

Mercati incerti

In chiusura della giornata di contrattazione del 27 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

33.241,56

Nasdaq C.

10.353,23

S&P 500

3.829,25.

Giorni poco significativi per Wall Street ma attenzione a queste date per il prossimo anno

I mercati americani hanno segnato un massimo a inizio gennaio e poi sono scesi in media del 25%. Da metà ottobre hanno recuperato posizioni non allontanandosi di molto dai minimi annuali segnali.

Uno sguardo a quello che è successo nel corso del 2022

A inizio anno avevamo indicato alcune date di setup, dove secondo i nostri calcoli dovevano formarsi minimi/massimi assoluti/relativi. Ecco cosa è successo come riportato nel grafico che segue:

Come si nota, le date indicate hanno segnato con grande precisione dei punti di inversione. Le date di setup che abbaimo individuato per il prossimo anno sono le seguenti: 31 gennaio, 6 marzo, 6/7 aprile, 4 agosto, 29 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. I più importanti saranno il 6 marzo, il 4 agosto e il 30 novembre.

Il minimo annuale è atteso a inizio gennaio, mentre il massimo fra novembre e dicembre. In base ai nostri calcoli di probabilità si proietta un rendimento del 15/20%.

I livelli da monitorare per la seduta odierna sono i seguenti:

Dow Jones

32.570

Nasdaq C.

10.262

S&P 500

3.744.

I livelli sono rimasti invariati rispetto ai giorni scorsi. Solo discese in chiusra di seduta inferiori a essi metterebbero a rischio la salita che continuiamo a preventivare nei prossimi giorni.