La fantasia in cucina non ha limiti. Oggi vogliamo condividere con i nostri Lettori una ricetta originale, divertente ed estremamente versatile. Possiamo infatti prepararla per pranzi e cene al posto del pane, ma anche come merende o aperitivi. Dunque ecco come cucinare degli sfiziosi e facilissimi biscotti salati ai peperoni o alle zucchine pronti in pochi minuti.

Gli ingredienti necessari per circa 15 biscotti sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

150 gr di farina 00;

100 gr di parmigiano grattugiato;

2 peperoni o 3 zucchine di medie dimensioni;

50 gr di burro a temperatura ambiente;

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate;

1 rametto di timo;

2-3 foglie di basilico;

sale e pepe quanto basta.

A seconda dei gusti e di ciò che abbiamo in casa possiamo adoperare indifferentemente le zucchine o i peperoni.

Sfiziosi e facilissimi biscotti salati ai peperoni o alle zucchine pronti in pochi minuti

Se adoperiamo i peperoni la prima cosa è pulirli. Eliminiamo i semi ed i filamenti bianchi. Quindi tagliamoli a dadini. Se invece abbiamo scelto le zucchine, laviamole e procediamo con il taglio nella medesima maniera. A parte in una ciotola mettiamo la farina setacciata insieme con il parmigiano grattugiato, il sale ed un cucchiaino di lievito istantaneo. Giriamo bene. Uniamo il burro e lavoriamo con le mani. Uniamo poi le erbe aromatiche tritate finemente. Infine i cubetti di peperoni o zucchine preparati in precedenza. Lavoriamo per qualche minuto fino ad ottenere un panetto omogeneo. Quindi avvolgiamo il composto in un foglio di pellicola trasparente e mettiamolo a riposare in frigorifero per una mezz’oretta.

Trascorso il tempo necessario stendiamo il panetto fino a raggiungere uno spessore di un centimetro. Tagliamolo con le forme che preferiamo, a bastoncini o a tondini del diametro di 5 centimetri. Cuociamo in forno per un quarto d’ora a 180°. Lasciamoli stiepidire prima di sfornarli.

Ecco dunque come preparare degli sfiziosi e facilissimi biscotti salati ai peperoni o alle zucchine ponti in pochi minuti.

Un piccolo segreto

Per ottenere un gusto più deciso possiamo aggiungere agli ingredienti della pancetta a cubetti. Questa andrà unita insieme alle verdure tagliate. I tempi di cottura rimarranno i medesimi.

Approfondimento

Ecco come fare il pieno di vitamine e rinfrescarci con queste due ricette pronte in un minuto