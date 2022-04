L’INPS riconosce 4 mesi di maggiorazione contributiva gratis all’anno sulla pensione a queste categorie di lavoratori

Sappiamo tutti quanto un efficace piano previdenziale possa essere vincente sul lungo termine. Talvolta preferiamo posticipare certe scelte, senza sapere però che un giorno potremmo rimpiangere una gestione oculata. Molti optano per un fondo pensione complementare. Le cifre così dedicate, oltre a ritornare nel momento del bisogno, saranno anche considerate deducibili fino a 5.164,57 euro all’anno. Tra l’altro, pochi lo sanno, ma persino chi è già pensionato potrebbe partecipare, ottenendo oltretutto sconti fiscali che possono arrivare fino a 2.200 euro.

Spesso non siamo nemmeno a conoscenza della possibilità di accedere a fondi e contributi. Ad esempio, alcuni potrebbero non sapere che questi redditi non vanno considerati a fini IRPEF, avendo così diritto ad una integrazione al minimo in pensione. Ci sono delle categorie poi che possono beneficiare di importanti agevolazioni per il fatto di svolgere alcune tipologie determinate di impiego. La condizione aggiuntiva spesso è quella di essere registrati alla Cassa di Stato. In questo modo, possono ottenere importanti Bonus contributivi.

Sia dipendenti pubblici che, in alcuni casi, privati

Nel corso di una annualità, cioè, a fine contributivo risulterà che i dipendenti hanno lavorato 16 mesi. Questo consente, a fine carriera, di poter anticipare l’epoca del pensionamento e di godere, in alcuni casi, di condizioni economiche più favorevoli. Questa importante previsione opera, ad esempio, nel caso del personale di servizio di volo e al controllo spazio aereo (di I, II e III livello). Inoltre, è prevista per quanti prestano servizio nella commutazione telefonica in qualità di operatore, assistente o capoturno presso un’azienda di Stato. Tutti i lavoratori non vedenti e dipendenti a qualsiasi titolo ne hanno poi diritto.

Inoltre, l’INPS riconosce 4 mesi di maggiorazione contributiva anche per quanti prestano servizio non solo nella Marina Militare, ma anche in servizi di navigazione di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Inoltre, spetta anche al personale civile che sia stato imbarcato a qualsiasi titolo su navi militari. Spetta poi agli ufficiali della Marina che siano imbarcati in qualità di medici. Il Bonus contributivo, poi, è previsto anche per sottoufficiali della Guardia di Finanza per i servizi prestati dopo il primo anno ai confini di terra.

L’INPS riconosce 4 mesi di maggiorazione contributiva gratis all’anno sulla pensione a queste categorie di lavoratori

Infine, questo trattamento maggiorato si applica nei confronti del personale direttivo ma anche docente ed assistente degli istituti scolastici contenuti all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica numero 970 del 1975. In questo sono contenute, cioè, le norme istitutive e regolative riguardanti quegli istituti scolastici “aventi particolari finalità” (finalizzate cioè alla piena integrazione scolastica di tutti gli individui).

