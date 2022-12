L’INPS paga fino a 3.000 euro ma occhio ad inviare questa domanda entro il 31 dicembre

Oltre alla Legge 104/92 l’INPS eroga contributi per alcuni iscritti che si trovano in condizioni di disabilità. Ma è necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre ecco allora come fare per non trovarsi impreparati.

Tutelare e garantire aiuti economici a favore delle persone con fragilità è uno degli obiettivi principali del nostro legislatore. Oltre ad un sostegno economico con la Legge 104/92 sono previste diverse e importanti agevolazioni fiscali. Per agevolare l’autonomia e l’indipendenza dei soggetti disabili, si può ottenere gratis uno scooter elettrico. L’INPS inoltre, periodicamente pubblica dei bandi per il riconoscimento di contributi a favore di soggetti con patologie che necessitano di cure continuative.

Si pensi al bando Long Term Care 2022 che eroga contributi fino a 1.800 euro per ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali. L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Contributi per handicap grave e grave malattia. Il bando si rivolge ai dipendenti e pensionati del gruppo Poste Italiane Spa, ai dipendenti e pensionati ex IPOST. Nonché ai loro coniugi o uniti civilmente e ai loro figli conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

L’INPS paga fino a 3.000 euro per chi ha la Legge 104 o queste patologie accertate nel 2022

L’INPS conferisce contributi per il sostegno economico di persone con handicap grave o una patologia grave o rara dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022. Tali condizioni dovranno risultare rispettivamente dai verbali di accertamento della condizione di handicap grave e da documentazione medico-specialistica. I contributi si quantificano a seconda del valore ISEE emergente dalla domanda. I contributi per handicap grave, con un valore ISEE di 12.000 euro potranno essere di 3.000 euro. Con un valore ISEE tra 12.001 a 24.000, i contributi arriveranno a 2.000 euro, mentre con un ISEE tra 24.001 a 32.000 saranno di 1.000 euro. Infine per coloro che hanno un ISEE superiore i contributi arriveranno a 500 euro.

Chi è affetto da grave malattia dovrà allegare certificato medico originale con data non anteriore al 31 dicembre 2021 attestante la patologia grave o rara. Anche in tale situazione i contributi variano a seconda dell’ISEE. Pertanto con un reddito fino a 12.000 l’INPS paga fino a 3.000 euro di contributi per chi si trova in questa situazione.

Come fare la domanda

Per ottenere contributi dall’INPS è necessario essere iscritti in banca dati o essere riconosciuti come richiedenti della prestazione. Pertanto chi non dovesse risultare iscritto dovrà presentare istanza d’iscrizione all’INPS sul suo portale. Successivamente potrà presentarsi la domanda. Questa andrà inviata esclusivamente per via telematica dal sito web dell’Istituto digitando “Domanda Gravi Malattie e Handicap grave” e cliccando sulla scheda servizio.

Qualora vi siano più beneficiari nello stesso nucleo familiare, si dovrà presentare una domanda per ognuno di essi. Inoltre si potrà presentare domanda soltanto per una delle due prestazioni, anche se in possesso dei requisiti per l’accesso ad entrambe. Si ricorda che la domanda potrà trasmettersi entro e non oltre le ore 23,59 del 31 dicembre 2022. Nel caso di richiesta per malattia grave, il richiedente dovrà inviare entro il 31 gennaio 2023, il certificato originale attestante la patologia. Quest’ultimo dovrà inviarsi a mezzo racc.ta A/R o assicurata A/R convenzionata all’INPS all’indirizzo indicato nel bando.