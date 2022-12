L’incredibile regalo con la Legge 104: lo scooter elettrico è gratis

Con la Legge 104/92 oltre all’IVA al 4% e detrazioni al 19%, si possono ottenere diversi dispositivi gratuitamente dall’ASL tra cui uno scooter elettrico. Ecco come presentare domanda all’ASL.

Tra gli obiettivi principali del legislatore rientra il miglioramento della qualità della vita delle persone più fragili. Per realizzarli ha emanato la Legge 104/92 con la quale si tutelano i soggetti diversamente abili. Sono previste infatti molteplici misure volte a rimuovere gli ostacoli che le persone più fragili possono incontrare nella vita quotidiana, come l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nonché diverse misure finalizzate alla promozione dell’autonomia e del recupero funzionale delle persone con disabilità. Chi soffre di determinate patologie può ottenere il riconoscimento dell’invalidità e con essa anche un assegno mensile di circa 290 euro.

Si possono poi ottenere l’IVA al 4% per l’acquisto di auto e altri dispositivi nonché la detrazione di tantissime altre spese. Tra le varie agevolazioni, si può ottenere anche uno scooter elettrico gratis dall’ASL. Ovvero un veicolo elettrico a tre ruote che consentirà alla persona con disabilità di spostarsi in maniera semplice e del tutto autonoma. Questo consente notevoli vantaggi per chi vive una disabilità, facilitandolo negli spostamenti in quanto lo scooter elettrico è facile da guidare e da parcheggiare. Tali vantaggi sono di grande aiuto anche sotto il profilo psicologico, perché aiutano a far sentire la persona più indipendente e soprattutto autonoma.

Ecco come ottenere l’incredibile regalo con la Legge 104

La Legge pertanto consente di ottenere uno scooter elettrico gratis per disabili e anziani per compensare i limiti di deambulazione. Questi potrebbero essere determinati dalla patologia ma anche dall’età nel caso di anziani con la Legge 104. Per ottenere lo scooter gratuitamente dall’ASL sarà necessario ottenere la prescrizione da parte di un medico inserito nell’elenco del Servizio Sanitario Nazionale. Si badi bene che non vale la prescrizione del proprio medico curante né di uno specialista privato. Il proprio medico di base dovrà soltanto prescrivere una visita geriatrica o fisiatrica per valutare la possibilità di avere uno scooter elettronico.

La prescrizione dovrà poi presentarsi all’ASL che provvede a fissare la visita con un proprio medico. A visita, qualora il medico specialista abbia dato esito positivo alla richiesta, bisognerà recarsi presso l’ortopedia più vicina. Quest’ultima fornirà un preventivo di spesa da allegare alla prescrizione del medico da riconsegnare all’ASL. Dopo tale termine, il silenzio dell’ASL varrà come assenso. A questo punto l’ortopedia potrà provvedere alla consegna dello scooter elettrico. Dopo la consegna, andrà fatto il collaudo entro 20 giorni. In questo modo potrà ottenersi l’incredibile regalo con la Legge 104.

Cosa fare se l’ASL non autorizza

Qualora l’ASL dovesse bocciare la richiesta, l’interessato potrà comunque fruire delle agevolazioni fiscali della Legge 104, ovvero dell’IVA agevolata al 4% e detrazioni. Per scegliere il modello migliore, più adatto alle esigenze della persona con disabilità è importante farsi consigliare da personale specializzato. Ogni persona infatti necessita di un ausilio specifico, in quanto i problemi di deambulazione possono derivare dalle gambe, dal midollo spinale, dai piedi o essere originati dalla testa. Per questo, soltanto il personale qualificato potrà consigliare quale risponda maggiormente alle nostre esigenze.