A chi non è mai capitato di aver bevuto il caffè troppo in fretta ed essersi bruciato la lingua. Oppure mentre si assaggiava la pizza appena sfornata, o un bel piatto di brodo. Sicuri che la temperatura fosse ideale per mangiare o bere ci siamo lanciati. E invece ci siamo scottati la lingua. Per fortuna nulla di grave o irrimediabile. Il dolore è passeggero, ma delle volte può essere fastidioso e persistente per un paio di giorni. Quindi cosa fare?

I 5 rimedi della nonna per far passare il dolore se ci siamo scottati la lingua

Il primo istinto è bere un bicchiere di acqua fredda. E può essere un sollievo, ma ancora meglio è usare il ghiaccio. Succhiando un cubetto di ghiaccio si sente subito sollievo istantaneo. Se dovessimo sentire ancora il bruciore si può ripetere nel corso della giornata senza nessun problema. Basta stare attenti a non farlo attaccare alla lingua, però.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Lo yogurt potrebbe essere la soluzione migliore

Oltre ad essere freddo perché conservato in frigorifero è anche il più utile. Visto che lenisce il dolore essendo rinfrescante ma si può anche mangiare. Basta solo lasciare lo yogurt qualche secondo sulla lingua prima di inghiottirlo. Si può mangiare anche un intero vasetto, senza problemi. La sensazione di freschezza ci farà dimenticare della scottatura. Meglio però mangiare lo yogurt bianco, che non contiene pezzetti di frutta.

Per finire due metodi molto diversi

Uno è quello di mettere dello zucchero sulla parte della lingua che ci brucia. Si dovrebbe sentire subito il sollievo, mentre lo zucchero si sta sciogliendo. Però per evitare che si sciolga troppo velocemente basta premere la lingua sul palato. Ancora meglio se si usa il miele che ha proprietà antinfiammatorie naturali. Come ultima soluzione se nessuna delle precedenti ci è di aiuto è l’aloe vera. Essendo un rimedio naturale per ogni genere di scottatura, va bene anche per la lingua. Basterà applicare un po’ del suo gel sulla lingua. Solo che non è proprio saporita, quindi lasciare questa soluzione come ultima spiaggia.

Ed ecco i 5 rimedi della nonna per far passare il dolore se ci siamo scottati la lingua. Mi raccomando, mai applicare creme per ustioni. Non sono commestibili e non devono essere ingerite. Se il dolore non passa o si acutizza, consultare il proprio medico.

Approfondimento

Attenzione al grosso errore che tutti fanno se la lingua brucia a causa del peperoncino.