Altra infornata di giovani laureati e diplomati presso alcune Amministrazioni Centrali (Ministero dell’Economia e Finanze, MEF, e della Salute) e l’INPS. Tuttavia, non si tratta di selezioni riguardanti centinaia di candidati, ma solo alcune decine di posti in concorso che fanno pur sempre gola.

Illustriamo i passaggi chiave dei vari bandi, anticipando che l’INPS e il Ministero della Salute e delle Finanze assumono a tempo indeterminato laureati e diplomati. Invece per chi sogna di lavorare e vivere a due passi dal mare, ecco un concorso con ben 700 posti messi a disposizione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I 38 posti messi a concorso dal MEF

Il concorso MEF (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre) mira alla copertura di 38 posti di personale dirigenziale di seconda fascia, da destinare agli uffici di Roma. La selezione è per titoli ed esami e nel dettaglio ricerca:

20 unità (profilo A) da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, con competenze in materia di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici;

18 unità (profilo B) con competenze giuridiche ed economiche e finanziarie.

Il 30% dei posti è riservato al personale di ruolo del MEF. Tra i requisiti troviamo la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti, l’idoneità fisica all’impiego, il non essere stati dispensati dai pubblici impieghi. Inoltre è richiesta la laurea, distinta a seconda ci si candidi per il profilo A o B. Infine occorre rispettare una delle casistiche previste dalla lettera c) dell’art. 2, riguardanti, in generale, le esperienze maturate presso la P.A.

La domanda andrà inoltrata online entro le ore 16.00 del 29 novembre, compilando il modulo elettronico indicato all’indirizzo del bando. L’art. 6 prevede due prove scritte e una orale, valutate in centesimi, e che si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100.

La selezione al Ministero della Sanità

Sulla stessa G.U. n. 86 è presente anche il concorso, per titoli ed esami, del Ministero della Salute. La selezione riguarda 20 posti di personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, per gli uffici periferici.

Accanto ai requisiti generali, quelli specifici richiedono il possesso della Laurea ed iscrizione all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione. Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di un indirizzo PEC personale ed attivo.

Le istanze andranno inviate online all’indirizzo di cui al bando, entro la mezzanotte del 29 novembre. Alle domande si dovrà allegare una copia del proprio documento, la ricevuta del pagamento del diritto di segreteria e C.V.

L’INPS e il Ministero della Salute e delle Finanze assumono a tempo indeterminato laureati e diplomati

Lo scorso 28 ottobre, infine, è comparso un avviso sul portale INPS riguardante un concorso di prossima pubblicazione. Si tratta di una selezione, per titoli ed esami, di 28 funzionari amministrativi di area B per il ruolo locale INPS di Bolzano. I vincitori di questo concorso (le prove si svolgeranno a Bolzano) lavoreranno quindi in Trentino.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media di secondo grado, insieme all’attestato di bilinguismo italo-tedesco, almeno di livello B2. Non resta quindi che attendere la pubblicazione del bando per poi candidarsi!

Approfondimento

Questi fortunati laureati guadagnano 1.841 euro netti a 5 anni dal titolo e sono richiestissimi.