Insieme al team di Redazione analizzeremo i casi in cui l’INPS concede 6 mesi di contributi gratis da gennaio a giugno 2020. A seguito dell’emergenza da Covid-19 sono diverse e numerose le agevolazioni che lo Stato italiano sta garantendo ai lavoratori. Con la sospensione o la totale chiusura delle attività lavorative moltissimi contribuenti si trovano a dover affrontare situazioni di precarietà economica. Non versano in condizioni finanziarie migliori i piccoli e medi imprenditori che faticano a rimettersi in carreggiata dopo i mesi di lockdown.

Nell’articolo “Come ottenere due anni di contributi gratis per la pensione INPS” troverete indicazioni utili per il trattamento previdenziale. Come ben sappiamo il montante di contribuzione è uno dei requisiti fondamentali che il lavoratore deve possedere per inoltrare domanda di pensionamento. Si conferma dunque fondamentale capire a quali contribuenti l’INPS concede 6 mesi di contributi gratis da gennaio a giugno 2020. L’Ente previdenziale assicura difatti l’esonero dal versamento dei contribuiti previdenziali ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro. L’esonero vale per il primo semestre del 2020 in cui le aziende hanno dovuto fronteggiare disagi e perdite finanziarie a causa del coronavirus.

L’INPS concede 6 mesi di contributi gratis da gennaio a giugno 2020

Il messaggio INPS n. 3341/2020 contiene misure e agevolazioni a supporto dei datori di lavoro nel settore agricolo e forestale. Nello specifico si tratta di incentivi per la ripresa economica delle filiere agrituristiche, apistiche, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole e dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura.

Ai proprietari di aziende agricolo-forestali l’INPS riconosce “l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro”. Il semestre di esonero contributivo coincide con l’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Il datore di lavoro potrà beneficiare dell’incentivo in riferimento “ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo”. Fino alla definizione del regolamento definitivo sull’esonero della contribuzione vige la sospensione temporanea degli accertamenti sui contributi da versare nel primo semestre 2020.