Come ottenere due anni di contributi gratis per la pensione Inps? Non può giungere notizia migliore di quella che promette di ottenere dall’Inps due anni di contributi gratis per la pensione. Soprattutto per i contribuenti che desiderano smettere di lavorare e approdare quanto prima al traguardo dell’assegno pensionistico. Si tratta di un esonero di ben due anni di contribuzione di cui il lavoratore potrà godere a seguito delle più recenti disposizioni dell’Inps.

La Legge di Bilancio 2020 ha difatti stabilito di esonerare alcune categorie di lavoratori dal versamento di 24 mesi di contributi. In un precedente articolo abbiamo fornito ai nostri lettori informazioni su “Quanti anni di contributi bisogna avere la pensione minima?”. Adesso spieghiamo in due minuti come ottenere due anni di contributi gratis per la pensione Inps e quali lavoratori potranno beneficiare di questo esonero.

Come ottenere due anni di contributi gratis per la pensione Inps

Per ottenere il riconoscimento di due annualità di contribuzione a titolo gratuito occorre appartenere alla categoria dei lavoratori agricoli. Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del settore agricolo, i lavoratori iscritti alla previdenza agricola riceveranno l’accredito gratuito di 24 mesi di contributi.

Nella circolare Inps n. 72 del 9 giugno 2020 si legge difatti che “l’incentivo prevede l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi”.

Potranno beneficiare dell’esonero gli agricoltori diretti, gli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni. Le suddette categorie di lavoratori dovranno dimostrare di aver intrapreso l’attività agricola tra il 1° gennaio scorso e il 31 dicembre 2020. Ne consegue che entro lo stesso arco di tempo tempo deve risalire l’iscrizione alla previdenza agricola.

Per ottenere l’esonero l’aspirante beneficiario deve inoltrare la richiesta all’Inps per via telematica. Ciò perché nella circolare l’Ente previdenziale ha specificato che le domande in formato cartaceo verranno escluse in automatico. Il richiedente che effettua l’accesso al sito Inps dovrà selezionare la voce “Comunicazione bidirezionale” e poi “Invio comunicazione”. Sul modello da compilare online compare la dicitura “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020).

L’Inps effettuerà opportuni controlli per verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti. Chi invierà la richiesta dell’esonero dei due anni di contribuzione potrà accedere nell’area personale e controllare l’esito positivo o negativo della domanda.