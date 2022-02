L’INPS avverte che si potrà compilare una nuova domanda per ottenere presto rimborso o compensazione dei contributi

Il legislatore per favorire i lavoratori colpiti dalla crisi causata dal Covid ha previsto diverse agevolazioni. Tra queste, la Legge di Bilancio dell’anno precedente ha previsto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Coloro che hanno già effettuato i versamenti, non dovuti grazie al suddetto esonero, potranno procedere con la compensazione o il rimborso, come illustrato con un precedente messaggio dall’INPS.

Con il messaggio n. 688/2022 l’INPS avverte che si potrà compilare un nuovo modello per ottenere il rimborso o la compensazione.

Come già illustrato, tutti coloro che hanno già corrisposto gli importi non dovuti a seguito di autorizzazione all’esonero potranno essere compensati o rimborsati.

Potranno pertanto fruire del suddetto esonero contributivo coloro che:

hanno subito un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;

sono in regola con il versamento dei contributi, come risulterà dal DURC;

hanno percepito nel 2019 un reddito da lavoro che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;

non hanno richiesto per il medesimo anno altre forme di previdenza obbligatoria.

L’INPS avverte che si potrà compilare una nuova domanda per ottenere presto rimborso o compensazione dei contributi

Inoltre, per gli iscritti alla Gestione artigiani e Commercianti le eccedenze dei versamenti, con scadenza 31 dicembre 2021, si utilizzeranno automaticamente per coprire la tariffazione 2021. Pertanto costoro non dovranno inviare modelli di F24 o domande di compensazione. Ma nell’ipotesi d’ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione del 2021, dovranno presentare istanza di compensazione con la contribuzione da effettuarsi sulle rate future.

Con il suddetto messaggio, l’INPS avverte che si potrà compilare un nuovo modello relativo all’esonero contributi artigiani e commercianti. A tal fine illustra come fare per utilizzarlo.

Quest’ultimo è stato rilasciato nell’ambito delle istanze telematizzate che si trovano sul Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Potrà accedersi al relativo modello mediante il percorso “Domande Telematizzate”, da lì proseguire su “Rimborso e/o compensazione contributiva”. Pertanto i contribuenti che hanno ottenuto l’esonero contributivo previsto dalla Legge n.178/2020, in caso di ulteriori eventuali eccedenze dovranno utilizzare il nuovo modulo. In tal modo le eccedenze potranno essere utilizzate compensando le future rate contributive.

Infine, l’Istituto precisa che le domande già presentate mediante le “Comunicazioni Bidirezionali” saranno considerate validamente acquisite.

Approfondimento

Pochi sanno che l’INPS riconosce 5 anni di contributi in più con questa domanda in scadenza