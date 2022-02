Marzo è il mese che segna l’inizio della primavera ed è il momento perfetto per cominciare la semina delle nostre piantine preferite. In particolare, in questo periodo si potranno interrare le specie che inonderanno di colori l’esterno della casa in estate.

Il modo in cui coltiveremo e ci prenderemo cura di loro varierà in base al clima della zona. Nel Centro Sud Italia, dove le temperature potrebbero essere già abbastanza alte, potremmo mettere a dimora più specie in piena terra. Al Nord, invece, molte piantine avranno ancora bisogno di stare al riparo per non rischiare di perire.

Le operazioni preliminari prima della semina

Che si tratti di ortaggi o di fiori, prima di piantare i vegetali dovremmo preparare a dovere il terreno di coltura. Questo vale soprattutto per le specie che semineremo direttamente a terra. Un buon terreno è la casa perfetta per le nostre piantine ed è fondamentale per vederle crescere sane e forti.

Per prima cosa dovremmo rompere la superficie eccessivamente compatta con un badile o uno strumento apposito. Poi iniziamo a vangare sotto il suolo, fino a una profondità di circa 30 cm. Una volta che ci saremo occupati di questo dovremo liberarci delle eventuali erbacce infestanti. Per finire si concima e si livella la superficie.

Sono questi i fiori da piantare a marzo in giardino e in vaso per fioriture abbondanti e spettacolari per tutta l’estate

A partire dal mese di marzo potremmo cominciare a seminare in piena terra le piantine che resistono maggiormente al freddo. Infatti, sebbene il clima non sia più quello di gennaio, in molte parti d’Italia le temperature potrebbero non essere ancora sufficientemente calde per le specie delicate.

In questo periodo sono adatti alla coltura a terra garofani, papaveri e fiordalisi; possiamo provare anche con speronelle, gazzanie e astri. Dopo la semina innaffiamo spesso per mantenere umido il suolo, almeno finché non spunteranno i primi germogli.

Le specie meno resistenti andrebbero piantate in vaso e tenute in un luogo riparato e luminoso. Se ne abbiamo una a disposizione potremmo sfruttare la serra, perfetta in questi casi. Qualora ci manchi e il freddo sia ancora insistente, dovremmo semplicemente pensare di rimandare la semina.

Le piantine adatte alla coltivazione in vaso a marzo sono petunie, agerati, bocche di leone, impatiens e verbene. Ricordiamoci di controllare che il contenitore sia ben sterilizzato e utilizziamo un terriccio nutriente e morbido. Sono questi i fiori da piantare a marzo che arricchiranno il nostro esterno per molti mesi a venire.