L’INPS aumenterà l’importo della pensione a questi titolari che fanno domanda e probabilmente anche con arretrati 

L’attività lavorativa di ognuno di noi, in virtù dei molteplici eventi della vita, può subire ostacoli, interruzioni e pertanto anche buchi contributivi. Per questo il nostro legislatore ha previsto varie soluzioni per sopperire a periodi non coperti da contribuzione. Ciò al fine di favorire un accesso più veloce e conveniente alla pensione. Allo stesso tempo ha previsto varie forme di indennità per chi, non per sua volontà, perde il lavoro.

Talvolta però alcuni periodi di contribuzione potrebbero danneggiare l’assegno della pensione, ma grazie alla neutralizzazione si possono eliminare. L’INPS con il messaggio n.883 del 23 febbraio 2022 recepisce i criteri enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.82/2017 in ordine a tale istituto. In particolare illustra i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione, antecedenti la decorrenza della pensione.

La sentenza della Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art.3 co.8 della Legge n.297/82. Ciò in quanto non prevede che la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella spettante se nel computo si esclude il periodo di disoccupazione.

Infatti i periodi di disoccupazione non sono necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima. In altre parole se il diritto alla pensione è sorto per i contributi già versati, la contribuzione successiva non potrà compromettere la prestazione già maturata. Ciò soprattutto se questa risulti più esigua per fattori non dipendenti dalla volontà del lavoratore.

L’INPS pertanto illustra come si applicherà la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione verificatisi nelle ultime 260 settimane prima della decorrenza della pensione.

Per periodi di contribuzione per disoccupazione si intendono quelli derivanti dall’erogazione di:

indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;

indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;

assicurazione Sociale per l’impiego;

mini-ASPI;

nuova Assicurazione Generale per l’Impiego (NASPI);

indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati;

indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e ridotti.

Mentre le pensioni interessate dalla rideterminazione della pensione sono quelle di vecchiaia e di anzianità liquidate col sistema di calcolo retributivo. Nonché le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate col sistema di calcolo misto.

Dovranno essere esclusi tutti i periodi contributivi per disoccupazione non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima. Ovviamente solo qualora tale esclusione determini un importo più favorevole.

Periodi da prendere come riferimento

Pertanto dovranno prendersi come riferimento i periodi contributivi per disoccupazione che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data della pensione. Inoltre per le pensioni calcolate col sistema misto la neutralizzazione non si applica alle quote calcolate col sistema contributivo.

Si potrà poi procedere alla neutralizzazione anche di periodi di disoccupazione inferiori al periodo massimo considerato, 5 anni. Ovviamente qualora questi siano collocati nel periodo successivo al raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione.

Mediante la ricostituzione dei trattamenti pensionistici l’INPS aumenterà l’importo su domanda degli interessati. Pertanto, si resta in attesa delle istruzioni procedurali da parte dell’Istituto.

