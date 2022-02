Nuove dal mondo dello sport. Dalle presunte crisi di coppia al soffio delle candeline per Dino Zoff. Partiamo dalle belle notizie. L’ex portiere della Nazionale italiana ed ex allenatore, lunedì prossimo compie 80 anni e festeggerà in famiglia. Campione del Mondo nel 1982 Dino Zoff è considerato uno dei più grandi portieri del calcio e molta della sua carriera è legata al team della Juventus. Il friulano avrebbe anche vinto una malattia. Un motivo in più per festeggiare.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Ci sarebbe maretta invece nella coppia formata da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice televisiva sarebbe seccata dalla vita tutta squisitamente casalinga, tutta dedita alla famiglia. Anche per sopperire alla vita professionale intensa di Gigi che sarebbe completamente preso dal pallone e dalle fatiche della squadra del Parma. Così si dice. Che ci sia l’ombra dell’ex Alena (Seredova)? Pare proprio di no. Infatti con l’ex, Gigi non avrebbe più nulla a pretendere. Tra i due pare ci sia il divorzio.

La soap Totti – Blasi

Anche qui ci sarebbe aria di malora. Ma la novella non è certa e ha tutto il sapore del gossip spudorato. Pronto a dire e smentire. Ilary l’abbiamo vista la scorsa settimana in tv ospite dell’amica Michelle Hunziker nello show «Michelle Impossible» e in verità ci era apparsa un po’ nervosetta. Forse per aver rimpiazzato Belen Rodriguez nella trasmissione condotta dall’amica svizzera.

Coppie nel pallone, da Totti a Buffon si sospettano crisi d’amore mentre Dino Zoff festeggia 80 anni

La presunta crisi all’interno della coppia Totti – Blasi avrebbe due motivazioni: distrazioni, diciamo così, con terzi e gestione patrimoniale. L’ex giocatore della Roma avrebbe manifestato negli ultimi tempi un debole per Noemi Bocchi, laureata in Economia ed ex di Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio e CEO della Caucci Marble (società che si occupa di Marmo). Ilary invece si sarebbe “distratta” con l’attore Luca Marinelli.

Interessi in gioco

Altra bolla rovente sarebbe rappresentata dalla gestione del patrimonio. L’azienda milionaria infatti subirebbe l’ingerenza di troppe voci in campo, come quelle delle sorelle di Ilary con tanto di mariti. Poi ci sono i tre figli che, oltre al gruzzoletto economico che sarebbe difficile da spartire, in qualche modo tengono il filo dell’unione. Così chiudiamo la settimana con due coppie nel pallone, da Totti a Buffon si sospettano crisi d’amore. Nel mentre Dino Zoff festeggia 80 anni.