È già online il nuovo bando pubblicato da pochissimi giorni dall’INPS a favore di studenti appartenenti a determinate categorie. Periodicamente l’INPS propone bandi per borse di studio o attività formative per i giovani.

Ed è per questo che bisognerebbe trovarsi pronti, cercando di ottenere una buona media, per poter facilmente accedere a eventuali bonus che proposti. Come, ad esempio illustrato nell’articolo “Lo chiamano bonus università e vale 2.000 euro se si rispettano questi 2 requisiti”.

Le famiglie degli studenti interessati potranno inoltrare la domanda dal 25 giugno fino alle ore 12,00 del 29 luglio 2021. L’INPS assegna borse di studio fino a 800 euro per famiglie con figli studenti. Quest’ultimo bando offre agli studenti degli ultimi 2 anni della scuola primaria, media e superiori borse di studio per le spese di un corso di lingue. Più precisamente, una copertura parziale delle spese necessarie per fruire in Italia di un corso di lingua straniera, finalizzato all’ottenimento di un diploma linguistico.

L’INPS assegna borse di studio fino a 800 euro per famiglie con figli studenti

In particolare la certificazione dovrà essere rilasciata secondo il Quadro Europeo di riferimento rilasciato dai competenti Enti certificatori. Il corso dovrà svolgersi per almeno 4 mesi da settembre 2021 a giugno 2021. Al bando possono partecipare i figli o orfani ed equiparati dei pensionati o dipendenti della PA iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Nonché i figli o orfani ed equiparati dei pensionanti utenti della gestione Dipendenti Pubblici.

L’importo massimo di ogni borsa di studio è di 800 euro, da calcolarsi su base percentuale tenendo presente il reddito ISEE. Ad esempio, in ipotesi di ISEE fino ad 8.000 euro, la percentuale di riconoscimento sarà del 97%. Mentre, con ISEE superiore a 40.000 si calcolerà il 75%. Prima di inoltrare la domanda, bisognerà munirsi di DSU nonché delle credenziali d’accesso. La domanda, come per gli altri bandi, dovrà inoltrarsi telematicamente, accedendo al portale web, come indicato nel dettaglio nel bando INPS.

