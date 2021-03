Quando in casa si accumulano capi bianchi da lavare, c’è sempre un po’ di palpitazione per il risultato finale. A mano o in lavatrice, il lavaggio del bucato chiaro è sempre una scommessa.

Molto spesso, a rovinare tutto ci pensa il detersivo. Difatti, una soluzione chimica non idonea al tessuto, potrebbe danneggiare le fibre oppure scolorire o in alcuni casi macchiare il capo che stiamo lavando.

Amica del bucato bianco, senza dubbio, è la candeggina. Molto utilizzata per far tornare come nuovi vestiti ingialliti o eccessivamente sporchi. La candeggina, però, è pur sempre un prodotto chimico e in quanto tale può provocare allergie ed irritazioni alla pelle.

Dunque, per coloro che desiderano sbiancare i capi chiari senza additivi e sostanze chimiche, ecco un trucco facile da ricordare.

Tra i numerosi metodi green e naturali, la Redazione vuole suggerire una piccola chicca delle nonne di un tempo che sperimentavano con gli ingredienti che avevano a disposizione.

L’infallibile trucco per avere sempre vestiti bianchi puliti e profumati senza prodotti chimici, da provare!

Per ottenere candidi e profumatissimi capi, con un lavaggio a mano, il metodo naturale più gettonato è quello che unisce il sale e il limone.

Con questo mix di ingredienti, accanto al potere sbiancante del limone si associa anche l’azione di fissaggio del sale. A questo binomio, poi, se si unisce un po’ di detergente con pH neutro il risultato finale sarà ancora più evidente.

Per lavare i capi, bisogna innanzitutto lasciarli in ammollo in acqua calda per qualche minuto. Aggiungere, poi, il sapone detergente, poi il succo di due limoni ed infine un pugno di sale grosso.

Mescolare leggermente e lasciare ancora in ammollo per circa trenta minuti e poi risciacquare, insistendo sulle eventuali macchie. Ed il gioco è fatto.

Per il lavaggio in lavatrice

Per il lavaggio in lavatrice, da provare assolutamente la tecnica del calzino. Tale tecnica consiste nel chiudere mezzo limone in un calzino e infilarlo tra il bucato. Una volta finito il ciclo di lavaggio in lavatrice, i capi si presenteranno più bianchi e brillanti grazie all’effetto sbiancante del limone.

