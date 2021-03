La cottura di una torta o di un dolce in generale può vanificare l’intera ricetta, in un solo attimo.

Basta veramente poco per rendere non commestibile o presentabile la nostra creazione. Una cottura eccessiva, una temperatura troppo alta. Aprire il forno al momento sbagliato oppure non distribuire bene l’impasto nello stampo. Queste, così come tante altre motivazioni, possono compromettere il dolce realizzato con tanto amore.

Come evitare, dunque, che la lievitazione condizioni in negativo il risultato finale della preparazione?

Ebbene, in questo spazio, la Redazione ha voluto racchiudere le chicche più efficaci e i consigli degli chef da tenere sempre in mente.

Per torte e dolci dalla lievitazione sempre perfetta bisogna fare attenzione a queste cose

Tra i piccoli trucchetti da ricordare, il primo più importante riguarda il lievito. Fondamentale per attivare la lievitazione, questa sostanza viene utilizzata per creazioni casalinghe di ogni tipo, dalla classica torta allo yogurt a ricette molto più elaborate.

In commercio, sarà possibile trovare diverse tipologie di lievito. Dunque, di seguito, cerchiamo di capire quale scegliere.

Il lievito istantaneo è adatto per quelle ricette che non hanno bisogno di riposo.

Il lievito madre, invece, è indicato per realizzare pane, brioche e quasi tutte le creazioni che prevedono riposo prima della cottura.

Poi, c’è il baking che è un composto chimico, più indicato per preparare biscotti, pane speciale e plumcake.

Specifico per il pane ma anche per i dolci tradizionali il lievito compresso o lievito di birra.

Infine, per cornetti e pan brioche con sfoglie, si dovrebbe optare per il lievito biologico.

Il sale

Non tutti aggiungono il sale alle preparazioni dolci, eppure quel pizzico di sale andrà non solo ad esaltare i sapori ma favorisce la produzione del glutine e dunque aumenta le possibilità di una lievitazione perfetta.

Lo zucchero

Generalmente ci sono pochi dubbi sullo zucchero. Il più gettonato per i dolci e le torte è lo zucchero semolato. Tuttavia, in commercio esistono tipologie di zucchero fermentabili come il saccarosio, il maltosio ed il destrosio e non fermentabili come gli amidi ed il lattosio.

Eccedere anche di poco con l’aggiunta dello zucchero potrebbe rallentare la fermentazione e di conseguenza la lievitazione.

In conclusione, per torte e dolci dalla lievitazione sempre perfetta bisogna fare attenzione a queste cose.

