Il vetro della doccia si sporca con grande facilità. Fare la doccia circondati da incrostazioni calcaree, aloni di sapone o peggio di muffa non è proprio il massimo. Spesso però questo sporco è davvero difficili da mandare via, al punto che arriviamo a pensare sia meglio sostituire il vetro. Ma c’è una soluzione bizzarra e di certo poco ortodossa che quasi nessuno sperimenta, ma che è davvero efficace. Pochi conoscono l’infallibile soluzione creativa per eliminare in una sola passata muffa e calcare dal vetro della doccia utilizzando una pastiglia per lavastoviglie. Vediamo insieme come fare.

L’infallibile soluzione creativa per eliminare in una sola passata muffa e calcare dal vetro della doccia utilizzando una pastiglia per lavastoviglie

Per mettere in pratica questo metodo creativo ci servono solamente due oggetti: una spugna per piatti e una pastiglia di detersivo per lavastoviglie.

Una volta prese le misure della pastiglia, prendiamo la spugna ed esportiamo con un taglierino o un coltello una porzione grande quanto la pastiglia. A questo punto incastriamo la pastiglia nell’incavo ricavato nella spugna.

Passiamo così la spugna modificata sui vetri sporchi e sciacquiamo con acqua calda. Il risultato sarà a dir poco sorprendente. La nostra doccia splenderà come il giorno stesso in cui l’abbiamo montata (o forse di più).

Altri incredibili usi della pastiglia per lavastoviglie

Lo stesso identico metodo può tornarci utile in molte altre occasioni. In primis, oltre che il vetro, possiamo pulire in questo modo anche le tende (qualora la nostra doccia abbia le tende e non i vetri). Allo stesso modo, il rimedio è sorprendentemente funzionale per pulire altri utensili ed elettrodomestici. Su tutti: il vetro e le pareti del forno. Basta una passata decisa di spugna e pastiglia brillantante per eliminare del tutto residui di grasso, sporcizia varia e cattivi odori. Un rimedio rapido ed economico, che potrebbe diventare il nostro alleato numero uno nelle faccende di casa.

