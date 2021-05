Quando abbiamo voglia di sgarrare e di mangiare qualcosa di più calorico del solito, un buon panino con l’hamburger è quello che ci vuole.

Spesso, però, durante la preparazione ci concentriamo solo sulla carne, sulle salse e sui condimenti, dando per scontata la parte più importante: il panino.

A volte, anche per fare in fretta, si decide di comprarli al supermercato. In realtà facciamo un errore clamoroso, perché possiamo veramente valorizzare questo piatto facendo un panino a regola d’arte.

Infatti, dopo aver scoperto come fare in casa questi morbidissimi panini per hamburger, non compreremo più quella robaccia piena di conservanti.

Ingredienti per 10 panini

a) 530 gr farina manitoba (in totale);

b) 45 ml di acqua;

c) 300 ml di latte a temperatura ambiente (in totale);

d) 10 gr sale;

e) 14 gr lievito secco;

f) 55 gr zucchero;

g) 1 uovo intero;

h) 2 tuorli;

i) 50 ml di olio di semi.

Procedimento

Per prima cosa, prepariamo una sorta di pre-impasto con 30 grammi di farina, 45 millilitri di acqua e 100 millilitri di latte.

Riversiamo questi ingredienti in un pentolino e giriamo a fuoco lento fin quando non sarà tutto rappreso.

Questa pappetta renderà i nostri panini morbidissimi e leggeri.

Fatto ciò, procediamo con l’impasto.

Iniziamo amalgamando insieme i 500 grammi di farina manitoba, il sale, lo zucchero ed il lievito secco.

Dopo di che aggiungiamo 200 millilitri di latte, 1 uovo intero, 2 tuorli e il pre-impasto fatto precedentemente.

Quando gli ingredienti sono ben mischiati, aggiungiamo l’olio di semi.

Una volta che l’impasto sarà ben liscio ed omogeneo, possiamo riporlo in un contenitore e lasciarlo in lievitazione per 2 ore, coperto, a temperatura ambiente.

Fatto ciò, possiamo procedere con lo staglio, dividendo il panetto in parti più piccole da 100 grammi circa.

Posizioniamoli in una teglia con carta forno e lasciamoli riposare per un’ora, sempre coperti con un panno.

Trascorso il tempo necessario, in una ciotolina sbattiamo un uovo con 3 cucchiaini di latte.

Con questo bisognerà spennellare la superficie dei panetti, per garantire una doratura perfetta.

Siamo pronti, quindi, per infornare a 180°C per 20 minuti.

