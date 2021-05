Le talpe sono l’incubo di tutti gli appassionati di giardinaggio.

Quando nell’orto, o nel giardino, compaiono buchi nel terreno e cumuli di terra, è già troppo tardi.

Questi roditori non sono offensivi per l’uomo, ma possono compromettere qualsiasi raccolto.

Non si nutrono neanche di piante, o radici, ma amano cibarsi di insetti e lombrichi che si trovano nel sottosuolo.

Infatti, essendo degli ottimi minatori, essi scavano metri e metri di terra in pochissimi minuti.

Nel sottosuolo, ricavano dapprima una sorta di fossa larga, che utilizzano come rifugio. Poi procedono a scavare tantissimi tunnel che usano per spostarsi per procacciare il cibo.

I danni più evidenti che si riscontrano nell’orto sono di livello strutturale.

A causa di questa fitta rete di gallerie, infatti, il terreno prima o poi può cedere. E di conseguenza, anche le piante saranno in pericolo.

Quindi bisogna trovare un modo per allontanarli dai prati, possibilmente senza fare loro del male.

Infatti, sono animali molto fragili, che perdono la vita anche per colpa di piccole ferite.

A breve scopriremo qual è l’infallibile rimedio per allontanare una volta per tutte le talpe da orti e giardini, senza spendere neanche un euro.

Un rimedio fai da te molto efficace

Le talpe sono dei roditori molto particolari. Vivendo prevalentemente nel sottosuolo, non hanno una buona vista e riescono solamente a captare le fonti di luce.

Tuttavia, posseggono un olfatto ed un udito formidabili, tanto da riuscire a captare le prede anche a distanze notevoli.

Per allontanarle dal nostro giardino, possiamo sfruttare a nostro favore queste sue capacità.

Infatti, basteranno una semplice bottiglia di plastica ed una barra di acciaio che andrà conficcata nel terreno.

Prendiamo la bottiglia di plastica e sui lati effettuiamo dei tagli, così da realizzare quattro alette.

Una volta fatto ciò, possiamo collocare la bottiglia sulla barra nel terreno.

In questo modo il vento sposterà la bottiglia come se fosse una girandola e il rumore disorienterà la talpa inducendola ad allontanarsi.

Ecco quindi l’infallibile rimedio per allontanare una volta per tutte le talpe da orti e giardini, senza spendere neanche un euro.

Nei casi più estremi

Se la soluzione appena descritta non dovesse funzionare, possiamo utilizzare altri metodi, sempre non invasivi. Non consigliamo di utilizzare trappole mortali, o pesticidi che finirebbero per danneggiare anche il terreno.

Si possono, infatti, utilizzare delle trappole ultrasuoni. In commercio ce ne sono di varie tipologie ed è una soluzione ecologica e sicura. Oltre alle talpe, possono allontanare topi, scarafaggi, zanzare e formiche.