Le zucchine, cucinate in maniera semplice, sono presenti praticamente in qualsiasi tipo di dieta. Infatti, con pochissime calorie e uno degli indici glicemici tra i più bassi, questa verdura è particolarmente amata da chi vuole mantenere il peso sotto controllo. A differenza di altre verdure, benefiche ma poco appetitose, le zucchine sono anche buone. Cambieremo per sempre la nostra vita e andremo a migliorare la nostra salute inserendo delle semplici ma fantastiche zucchine nella nostra dieta. Vediamo assieme ai nostri Esperti cosa migliora nel nostro organismo mangiando zucchine almeno 3/4volte a settimana.

Abbassano il livello del colesterolo

Proprio per la loro ricchezza di acqua, minerali, fibre e vitamine, le zucchine sono un ottimo alleato per mantenere basso il livello di colesterolo. Grazie anche alla presenza massiccia di vitamina C, questa verdura protegge l’equilibrio del colesterolo e previene l’arteriosclerosi, contrastando i radicali liberi.

Fanno davvero bene anche alla pressione alta

Cambieremo per sempre la nostra vita e andremo a migliorare la nostra salute inserendo delle semplici ma fantastiche zucchine nella nostra dieta. Tra questi l’abbassamento della pressione sanguigna. Un’azione permessa grazie alla ricchezza di potassio, minerale che ha tra le sue virtù quella di essere un vasodilatatore. Le zucchine e i loro minerali, potassio per primo, sono quindi in grado di contrastare efficacemente il pericolo del sodio nel sangue. E, ricordiamo che mantenere regolata la pressione del sangue, significa mantenere in salute il cuore, prevenendone tutte le malattie.

Le zucchine combattono lo stress

Troppe volte sentiamo dire che questo o quel cibo prevengono lo stress o, comunque aiutano a contrastarlo. Facciamo attenzione perché non è sempre così. Ma non è il caso delle nostre zucchine, che, invece, aiutano in quest’azione, per la ricchezza di magnesio contenuta. Minerale importante perché aiuta anche nel sonno, fa da calmante, lenisce le tensioni muscolari. Tutti fattori che, se trascurati, possono in effetti portare ad aumentare ansia e stress.

