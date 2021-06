In questo periodo dell’anno può capitare di vedere in casa o in giardino tante piccole formiche ordinate in lunghissime file.

Spesso sono attirate dai sacchi dell’immondizia, o da qualche pezzo di cibo abbandonato accidentalmente in un angolo. È una bella scocciatura quando succede, soprattutto perché difficilmente si muovono da sole, ma sempre in gruppi molto numerosi.

Ecco perché, in questo articolo, parleremo di un metodo straordinario per allontanare le formiche da casa nostra, senza bisogno di ricorrere ad inquinanti insetticidi.

Liberiamoci una volta per tutte dalle formiche con questa soluzione infallibile e naturale

Le formiche sono attirate principalmente dagli odori zuccherini e dal cibo. Per prima cosa, dunque, dovremo giocare d’anticipo e assicurarci che la casa e il giardino siano perfettamente puliti. In questo modo inizieremo già a limitare il problema.

Non dimentichiamoci di pulire anche le ciotole dei nostri amici a quattro zampe: anche questi oggetti potrebbero attirare l’interesse delle formiche.

Se, invece, le formiche non vogliono proprio saperne di andarsene, bisognerà cercare una soluzione più netta. Le formiche hanno un olfatto molto sviluppato. Per questo dovremo utilizzare un odore che risulti il più possibile fastidioso alle formiche.

Gradevole per noi, sgradevole per loro

Un esempio è l’olio essenziale di tea tree. Basterà lasciare qualche goccia di questo olio nei punti in cui solitamente notiamo la presenza delle formiche, e il gioco è fatto.

L’olio al tea tree è un repellente naturale per le formiche, e le allontanerà in pochissimo tempo. Non servono insetticidi nocivi per l’ambiente e per la nostra salute, liberiamoci una volta per tutte dalle formiche con questa soluzione infallibile e naturale.

Addirittura avere una pianta di menta sul balcone o in giardino può allontanare anche zanzare, ragni e altri insetti, come spiegato in questo articolo.

Anche l’aceto e il limone

Un’altra soluzione è quella di pulire le superfici della propria casa, come tavoli e pavimenti, con un panno imbevuto in aceto bianco o succo di limone.

Entrambi questi odori sono molto sgraditi dalle formiche, e le allontaneranno in pochissimo tempo.