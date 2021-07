Ormai da qualche mese abbiamo iniziato a passare più tempo in giardino, nel tentativo di coltivare fiori bellissimi. Per farlo, però, dobbiamo stare attenti e considerare tanti aspetti diversi molto importanti. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare sotto questo aspetto, dando utili consigli. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato come accostare al meglio i fiori per avere un giardino davvero grandioso.

Oggi parliamo di un grave rischio per le nostre coltivazioni. Anche se siamo d’estate, infatti, le intemperie possono sempre colpire. Questo causa inconvenienti molto spiacevoli e potenzialmente distruttivi alle nostre coltivazioni. Vediamo, quindi, alcuni semplicissimi metodi per proteggere giardini e balconi da gravi danni. Ecco i geniali accorgimenti per tutelare i fiori da grandine e temporali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La protezione parte dalle radici

Iniziamo cercando di mettere al sicuro le radici delle piante. Può sembrare controintuitivo tutelare queste parti che sono sempre sottoterra. Anche le radici, però, possono essere scoperte dalla pioggia intensa e questo può danneggiarle. Quindi assicuriamoci che attorno alle radici ci sia sempre un po’ di terra extra come difesa dai temporali.

La copertura adeguata

Quando piove o grandina, per proteggere il corpo delle piante dobbiamo cercare di coprirle in qualche modo. Una maniera semplice ed intelligente di farlo è utilizzare dei vasi vuoti, girati al contrario sulla pianta. Questo creerà una “cupola” protettiva solidissima che proteggerà anche dalle intemperie peggiori.

L’importanza di avvolgerli

Consigliamo, infine, di avvolgere le piante in materiali resistenti. Questo è utile soprattutto quando c’è molto vento e magari le piantine più piccole rischiano di essere piegate e danneggiate. Possiamo quindi avvolgere gli steli con un po’ di juta, ovvero il materiale usato per alcuni sacchi. Questo permetterà alle piante di crescere bene e di fiorire senza alcun problema.

Ecco i geniali accorgimenti per tutelare i fiori da grandine e temporali. Scegliamo quelli giusti a seconda delle intemperie a cui esponiamo le piante.