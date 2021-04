In un nostro precedente articolo abbiamo sottolineato come bisogna fare attenzione ad alcune cose quando si mettono a lavare le scarpe in lavatrice. Il motivo è che si possono rovinare molto facilmente.

Esistono però, ulteriori ed interessanti sistemi per far in modo che le scarpe possano essere lavate con risultati eccezionali. Ma quali sono i consigli che solo in pochi conoscono per pulire in modo perfetto e naturale le nostre scarpe prima di metterle in lavatrice.

Qui di seguito, noi di ProiezionidiBorsa, ne esamineremo due nello specifico. Il primo è togliere i lacci e la soletta interna qualora fosse possibile per una migliore pulizia. Il secondo, invece, è spazzolare bene la suola eliminando lo sporco in eccesso.

I consigli che solo in pochi conoscono per pulire in modo perfetto e naturale le nostre scarpe prima di metterle in lavatrice

In merito al primo consiglio è importante rimuovere i lacci delle scarpe e la soletta interna se è possibile perché questo può agevolare il lavaggio in lavatrice.

Si eviterà, infatti, che le parti più piccole delle scarpe come i lacci possano rimanere incastrate all’interno dell’elettrodomestico con il rischio di danneggiarlo.

I lacci e la soletta rimossa dovranno quindi essere lavati a parte ed è consigliabile il lavaggio a mano. Relativamente al secondo consiglio, invece, spazzolare la suola ed eliminare lo sporco in eccesso è di grandissima importanza prima di mettere le scarpe in lavatrice.

Bisogna, infatti, rimuovere terra o altra sporcizia per evitare che entrino nella lavatrice rovinandola compromettendone l’igiene. Non si deve dimenticare, infatti, che le scarpe, a differenza degli altri indumenti sono più a contatto con lo sporco.

Come pulire la suola usando acqua, sapone ed uno spazzolino per una maggiore precisione

L’operazione di pulire la suola non richiederà troppo tempo perché sarà sufficiente utilizzare un vecchio spazzolino. Basterà strofinarlo con un po’ di sapone sotto un getto d’acqua per rimuovere più facilmente sabbia, fango e polvere.

È importantissimo non utilizzare prodotti e detersivi aggressivi sulle scarpe sia quando si lavano a mano che quando si mettono in lavatrice.

È molto meglio usare prodotti e detersivi naturali al 100% che possano agire in maniera delicata per far si che le nostre scarpe non si rovinino.

Ecco quindi, i consigli che solo in pochi conoscono per pulire in modo perfetto e naturale le nostre scarpe prima di metterle in lavatrice.