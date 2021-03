Una pessima abitudine che molti di noi hanno danneggerà il nostro computer irrimediabilmente

Con lo smart working e le serate passate in casa, tutti noi stiamo usando il nostro laptop più del solito. Diciamo che è diventato un compagno di giornate fisso, con cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Ma, proprio per l’utilizzo eccessivo che siamo costretti a farne in questo periodo, dobbiamo prendercene cura. Il pc, infatti, è molto delicato e dobbiamo stare attenti a come lo trattiamo. C’è, per esempio, una pessima abitudine che molti di noi hanno che danneggerà il nostro computer irrimediabilmente. Si tratta di lasciarlo acceso di notte o, ancora peggio, di spegnerlo più volte al giorno, per esempio, quando dovremo riaccenderlo dopo massimo un’ora.

Tenere acceso il computer di notte, si andrà incontro a delle conseguenze sicuramente poco piacevoli. Prima fra tutte lo spreco di corrente. E, inoltre, il disco SSD, lo schermo del laptop e la sua batteria, saranno decisamente compromesse. E ci ritroveremo a doverli cambiare dopo solo un paio d’anni dall’acquisto del pc. Ma non è neanche indicativo spegnere il computer ogni qualvolta non lo utilizziamo, se sappiamo che andremo a riprenderlo nel corso della giornata. In questo caso, ecco cosa dobbiamo fare.

Un’alternativa allo spegnimento totale può essere la sospensione se si dovrà riutilizzare il computer a breve

Immaginiamo di essere in pausa pranzo per un’ora. Ci stacchiamo dal computer e proviamo a riposarci un po’. In questo caso, è sconsigliato spegnere il laptop, come tantissimi invece fanno. Ciò che dovremo fare, invece, è scegliere l’opzione sospensione o ibernazione. Questa farà riposare il nostro computer e non ne danneggerà le schede. Ma, al tempo stesso, non lo sottoporrà a uno stress di accensione e spegnimento esagerato.

