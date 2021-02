Ecco perché molte persone usano il latte per le orchidee

Chi ritiene di avere il cosiddetto pollice verde e quindi chi ama prendersi cura delle piante conosce molto bene le orchidee. Su questa tipologia di piante sappiamo che sono difficili da curare e che sono molto belle grazie alla loro fioritura.

Sono piante da tenere in balcone, in giardino ma anche in casa. Il colore dei loro fiori dà un tocco di luce al soggiorno. Prendersi cura di una pianta del genere non è semplice perché sono piante molto delicate.

Hanno bisogno di una grande attenzione. Bisogna saper scegliere il terriccio e il vaso più adeguati.

Importante è anche la concimazione che non andrebbe mai trascurata e ultima ma non per importanza la sua annaffiatura.

I fiori di orchidea

Queste piante sono famose e amate per i loro fiori che possono essere gialli, bianchi, fucsia, a pois. L’unico colore che sicuramente non gli appartiene è il blu. Infatti può succedere di trovare in qualche fioraio o vivaio qualche orchidea blu. In quel caso è bene sapere che sono sicuramente fiori bianchi resi blu o azzurri con modalità chimiche.

È importante però sapere che per curare al meglio queste piante è fondamentale anche la pulizia delle loro foglie.

Oggi infatti vogliamo svelare perché molte persone usano il latte per le orchidee.

Il curioso metodo per la pulizia delle foglie

Stiamo parlando di un metodo che serve per la loro pulizia e la loro lucentezza.

Basta versare un goccio di latte intero o anche di latte vegetale all’interno di un piccolo contenitore.

Unendo al latte un cucchiaino di miele da lasciar sciogliere e una spruzzatina di limone creeremo una miscela da poter utilizzare. Mescoliamo il tutto affinché venga fuori un composto omogeneo e utilizziamo una pezzetta morbida per iniziare la pulizia. Facendo molta attenzione alla delicatezza delle foglie, andiamo a passare la miscela su ogni foglia.

Vedremo subito fin dalla prima passata la lucentezza che le sue foglie riacquisteranno.

Ecco svelato perché molte persone usano il latte per le orchidee.