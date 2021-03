Chiunque abbia un giardino sa che uno dei nemici da combattere sono le lumache. Assieme ad altri animaletti invertebrati si nutrono spesso dei prodotti del nostro orto rovinandoli irrimediabilmente.

Le lumache vanno combattute, soprattutto se vogliamo frutta e verdura sana e di bell’aspetto.

Oggi vediamo l’efficacissimo ed inaspettato rimedio della nonna per eliminare le lumache in giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il rimedio che non ci aspettiamo

Le lumache intaccano gli orti e i giardini dalla notte dei tempi e si sono sempre cercati rimedi efficaci per contrastarle. Prima che esistesse la chimica industriale non esistevano gli anticrittogamici e pesticidi in grado di eliminare le lumache e si usavano metodi rudimentali: c’è chi usava la cenere, ad esempio.

Oggi parliamo di un altro rimedio, efficace, a costo zero e super pratico. Stiamo parlando della birra, da versare in piccoli contenitori da lasciare ai margini dell’orto o del giardino.

Possiamo utilizzare birra a basso costo oppure birra scaduta o dimenticata aperta in frigo.

Le lumache saranno attratte dall’odore della birra e non resisteranno a berla, senza sapere che questa sarà mortale. La birra infatti farà ubriacare le lumache che probabilmente cadranno nel liquido senza poterne uscire vive, non sapendo nuotare.

In questo modo le lumache saranno eliminate in maniera naturale e molto semplice, nell’arco di una notte probabilmente vedremo già i risultati della nostra trappola.

L’inaspettato rimedio della nonna per eliminare le lumache in giardino

Prima di provare metodi più drastici e costosi possiamo optare per il vecchio rimedio della nonna, che non conosceva la chimica di sintesi, ma era un’esperta della gestione della casa e del giardino.

Potremo in questo modo dimenticarci delle lumache che infestano il giardino e avere ottime verdure integre, provare per credere.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato un segreto per realizzare in casa un concime pazzesco a costo zero.